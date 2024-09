그레이엄 "트럼프, 대북 군사력 사용 결정할 뻔했다"

미국 공화당 내 대표적인 대북 강경파인 린지 그레이엄(사우스캐롤라이나) 상원의원이 16일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령이 한때 북한에 군사력을 사용하는 결정을 내리려 했었다고 밝혔다. 그러면서 현재 북한과의 비핵화 협상이 “평화를 위한 마지막 최선의 기회”라며 “결실을 맺기를 바란다”고 말했다.

CBS 출연, 주한미군 철수 검토 등 공개 #"평화 위한 마지막 기회, 결실 맺기 바래" #북미 비핵화 협상에 기대도 내비쳐

그레이엄 의원은 이날 CBS 방송 ‘페이스 더 네이션’에 출연해 북한 문제에 관한 질문을 받고, 트럼프 정부가 한때 북한에 대한 군사력 사용 결정을 논의했다는 사실을 공개했다.

그는 “우리(미국) 본토에 대한 위협을 다루기 위해 무엇을 할 것인가가 (북한 관련) 논의의 중심”이라며 “(트럼프) 대통령은 해야 한다면, 북한 핵미사일이 미국으로 날아오는 것을 막기 위해 군사력을 사용할 것”이라고 말했다.

이어 “우리는 그런 힘든 결정을 내려야만 하는데 진짜로 근접했었다(We were really close to having to make that hard decision)”고 밝혔다. 미국이 북한에 대한 군사 옵션을 진지하게 검토했었다는 의미다.

그는 또 “그들(북한)이 우리를 갖고 노는지 모르겠지만, 만약 트럼프 대통령을 갖고 논다면 우리는 고통의 세상(world of hurt)에 있게 될 것이다. 트럼프 대통령에게 남아있는 다른 옵션은 없기 때문”이라고 말했다.

그레이엄 의원은 이날 인터뷰에서 군사 옵션을 거론해 북한에 압박을 가하면서도 현재 진행되고 있는 북미 협상에는 기대감을 드러냈다. 북한의 비핵화만이 “지금 당장 평화를 위한 마지막 최선의 기회”라고 강조하면서 “(협상은) 결실을 맺을(fruitful) 것이라고 생각한다. 그렇게 되기를 바란다”고 답했다.

트럼프 행정부가 북한에 대한 군사적 대응을 고려했다는 증언은 이번이 처음은 아니다. ‘워터게이트’ 스타기자 밥 우드워드는 최근 출간한 책 『공포: 백악관의 트럼프』에서 미국 정부가 지난 7월 북한과의 전면전을 포함한 군사적 비상 계획을 논의했다고 밝힌 바 있다. 책에는 당시 트럼프 대통령이 주한미군 가족을 철수시키는 ‘소개령’(疎開令)을 검토했으나 그레이엄 의원이 “전쟁할 준비가 돼 있지 않으면 시작하지 말라”고 만류했다는 내용도 담겨 있다.

그레이엄 의원은 이날 “트럼프 대통령이 주한미군 가족을 철수시키는 트윗을 올리려고 했던 게 맞느냐”는 진행자의 질문을 받고 “그런 적이 있다”고 인정했다. 이어 “당시 트럼프 대통령에게 ‘가족들을 이동시키기 시작한다면 이는 군사충돌을 준비하는 것’이라고 설명했다”고 말했다.

그는 이어 “그런 결정에 매우 가까이 다가섰지만 결국은 뒤로 물러났고, 우리는 안보와 생존 측면에서 핵이 없는 것이 더 낫다고 북한을 확신시키고 평화적으로 문제를 해결할 수 있는 기회를 얻었다”며 협상의 중요성을 다시 한번 강조했다.

