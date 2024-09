김정은? 김정일? 이 신사분?…헛갈려 하는 트럼프

미국의 도널드 트럼프 대통령은 북한의 최고 지도자 김정은 노동당 위원장의 이름을 알기나 할까.

그렇지 않다는 정황이 속속 드러나고 있다. 그는 18일(현지시간) 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 김정은의 이름 대신 ‘이 신사분(this gentleman)’이라고 칭했다. 또 그가 김정은과 그의 아버지인 김정일 국방 위원장을 헛갈려 하는 것처럼 보였다.

그의 말을 들어보자.

(I hope things work out well. I hope there’s going to be peace, but you know, they’ve been talking with this gentleman for a long time. You read Clinton’s book, he said, ‘Oh we made such a great peace deal,’ and it was a joke. You look at different things over the years with President Obama. Everybody’s been outplayed, they’ve all been outplayed by this gentleman and we’ll see what happens. But I just don’t telegraph my moves.)”