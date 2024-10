전세계 남성들의 공통 관심사는 무엇?

국내에서 만든 홍삼 관련 제품이나 아연이 들어간 건강기능식품 등은 전세계에서도 사랑받고 있다. 보통 남성과 관련된 남성 건강기능 식품들은 해외 수출에 성공만 하면 인기를 끌고 있기 때문에 또 하나의 한류라고 할 수 있다.

최근 스페인, 브라질, 독일, 러시아, 두바이 등에 수출을 시작한 홈런2의 경우도 두바이 왕자가 찾아와 상품에 관심을 가질 정도로 전세계 남성들의 공통 관심사는 어찌보면 '활력'이라고도 할 수 있다. 그래서 남성 기능 관련 제품을 고를 때는 반드시 주원료가 무엇인지 확인하는 것이 중요하다.

장안의 화제 중장년 남성 건강전용 건강기능식품 “리헬스 홈런2”

남성건강의 명품 그 신비로움을 전격해부 하다.

사람들은 대체로 나이가 들어가면서 전체적으로 노화가 진행되어 신체적 건강기능들도 같이 떨어지게 되는데 특히 남성들의 경우 여성들처럼 생리적으로 큰 어려움은 없으나 정신적 스트레스와 함께 체력과 지구력등 운동신경등이 젊은 날에 비해 현저히 비교되어 어려움을 겪고 특히나 건강상으로 말못할 고민스런 부분까지 더해지게 되며 많은 생활이 위축되며 활력이 떨어진다.

이에 2012년 여름에 출시가 되어 지금까지도 많은 사랑을 받고 있는 한국코러스제약에서 출시한 “리헬스 홈런2”에 많은 관심이 가게 된다. 국내뿐만 아니라 해외에서도 그 명성이 자자하여 전세계 5대양 6대륙에 걸쳐 세계박람회에 출품이 안된 곳이 없을 정도로 인기가 높고 해당 지역의 현지 바이어에게 호평을 받는걸 보면 중장년의 남성들에게 뭔가 신비로운 구석이 있을 것 같아 오늘 개발 담당자를 직접 만나서 “홈런2”를 전격 해부한 몇가지 핵심 내용을 여기 공개한다.

첫번째로 한국코러스제약에서 직접 제조하였다는 것이 마음에 든다.

특히나 건강기능식품사업부에서 심혈을 기울여서 연구하고 개발하였으니 오죽 좋을까 하는 생각이 들어 시중의 해외에서 수입한 출처가 불분명한 제품들과 비교가 되지 않을 수 없는데 이 부분은 소비자의 판단에 맡긴다.

두번째는 식약처에서 정식으로 품목제조신고를 받은 건강기능식품이란 것이다.

요즘 불법 과대광고들이 소비자들에게 신문이나 PC등 온오프라인을 통해 다양하게 노출이 되고 있는 가운데 남성건강을 표방하는 제품중에 건강기능식품으로 식약처에서 정식으로 품목제조허가를 받고 사전광고심의를 통과하고 전세계로 수출하며 2012년 출시이래 하나의 브랜드로 지금까지 소비자에게 사랑을 바고 있는 제품은 여기 소개하는 “리헬스 홈런2”로써 희소가치가 매우 높다.

세번째로는 소비자에게 익숙한 원료로 배합하여 왜 남성 건강전용 건강기능식품으로 자리매김을 하였는지 이해가 된다.

주원료는 나중에 이야기를 하고 배합된 다양한 원료를 살펴보면 마카, 산수유, 복분자, L-아르기닌, 동충하초, 자라, 호로파, 과라나 등 부원료를 첨가하였고 여기에 주 원료로 옥타코사놀, 비타민B2, 아연, 망간 그리고 쏘팔메토가 있어 남성건강을 맞춤식으로 과학적으로 풀어낸것이다.

< 과라나, 굴, 동충하초, 산수유, 호로파, 마카>

네번째는 다양한 유통에서 소비자들과 만나고 있다는 것이다.

국내의 경우 제품 출시 하자마자 백화점의 건강기능식품코너에 입점이 되어 지금까지도 꾸준하게 판매가 되고 있고 인터넷 쇼핑몰과 통신판매를 통하여 만나게 되었는데 최근에는 그간의 판매와 소비자들의 요청에 의하여 TV홈쇼핑에도 금명간 방송이 되어 더 다양한 형태로 소비자들과 만날 수 있다고 한다. 방문판매나 다단계판매 제품이 아니어서 그런지 더 믿음이 간다.

지금까지 나름대로 “리헬스 홈런2”에 대해 살펴보았다. 주관적인 요소가 전혀 없다고 볼수 없으나 객관적으로 판단코자 하였고 그 결론은 우리와 같은 남자에게는 특히 가장이자 경제의 주체들에게 건강기능식품으로 한가지를 섭취해야 한다면 다양한 여러가지의 식품들도 있겠지만 그래도 남성건강에 꼭 필요한 부분만 과학적으로 신뢰감 있게 만든 제품인 “리헬스 홈런2” 한 알의 캡슐로 말 못할 건강상의 고민을 풀어준다는 한국코러스제약에서 직접 생산하고 판매하는 전 세계 남성들에게도 호평을 받고 잇는 “리헬스 홈런2”를 강력하게 추천 드리며 맺는다.

홈런2 공식쇼핑몰 싹에서는 본격적인 무더위가 시작되는 8월 여름맞이 특별 이벤트를 진행하고 있다. 남성건강기능식품 홈런2 본품 100일분 + 뉴홈런2 휴대용 100일분 행사상품을 특별행사가격으로 판매하고 있다. 자세한 내용은 쇼핑몰 싹(www.sark.co.kr, 1644-5660)에서 확인 가능하다.

남성 건강기능식품으로 미국 FDA승인을 받은 리헬스홈런2가 드디어 미국 직접 판매를 개시했다. 미국 뉴욕지사를 통하여 직접 구매가 가능하며 자세한 주소는 아래에서 확인 가능하다.

홈런2 뉴욕 지사 주소

c/o. Central park Capacci Inc.

1429 6th ave.

New York, N.Y.10019

branch of buylux co.

Tell. 212-315-0579

지친 중년의 남성들이여! 활력을 되찾아 보자!

