[아이랑GO] 한국 반도체 산업 위기 'K-칩스법' 언제쯤 결론날까…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

한국 반도체 산업 위기 'K-칩스법' 언제쯤 결론날까

한국 경제의 버팀목 중 하나인 반도체 산업이 위기예요. 삼성전자의 지난 3분기 영업이익은 1년 전보다 30% 넘게 줄어들었어요. 반도체는 국내 전체 수출에서 20% 가량을 차지하기 때문에, 반도체 산업이 부진하면 우리나라 무역수지와 경상수지도 악화될 수밖에 없죠. 앞서 국회는 반도체 산업 육성을 위해 지난 8월 반도체산업경쟁력강화법(K-칩스법)을 발의했지만 아직 결론이 나지 않았어요. 도요타와 소니 등 쟁쟁한 기업이 모여 반도체 드림팀을 구성한 일본과는 대조적이죠.

반도체산업경쟁력강화법(K-칩스법) 반도체 등 미래 첨단산업 육성을 위해 2022년 8월 발의된 법안이에요. ‘국가첨단전략산업 경쟁력 강화 특별법(첨단산업강화법) 개정안’과 ‘조세특례제한법 개정안’으로 구성돼 있죠. 핵심 내용은 첨단산업 특화단지로 조성하려는 곳을 국가산업단지로 우선 지정해 신속한 조성 및 지원이 가능하도록 하는 것과, 반도체 등 첨단산업 시설 투자 세액공제를 20~30%로 늘리는 것 등이에요.

A special bill going adrift

As Japan rolled up its sleeves to enter the fight to take back its long-lost supremacy in semiconductor production by forming a group of industrial juggernauts including Toyota, Sony, Mitsubishi and NEC, a special bill aimed at streamlining the complicated approval process on building semiconductor clusters is still adrift in the Korean legislature due to strong opposition from the Democratic Party, who worry of “special favors for conglomerates.”

roll up one’s sleeve: 팔을 걷어붙이다

supremacy: 우월성(=domination, dominance)

semiconductor: 반도체(=chip)

production: 생산. 참고로, 반대말은 consumption(소비)

industrial juggernauts: 산업계 강자. juggernaut는 원래 “불가항력”의 뜻이나 강자(=giant)의 의미로 자주 쓰임

special bill: 특별법안

streamline: 간소화하다, 합리화하다(=simplify, rationalize)

complicated: 복잡한(=complex, troublesome, convoluted)

approval process: 인하가 과정

cluster: 클러스터, 군집, 단지

adrift: 표류하는

legislature: 입법부. 참고로, 한국의 입법부는 National Assembly (국회)

special favor: 특혜(=special benefit, special advantage)

conglomerate: 대기업(=large company), 재벌(=chaebol)

韩国半导体产业面临危机,“K-芯片法”何时通过?

作为韩国经济支柱产业之一的半导体产业正面临危机。三星电子今年第三季度的营业利润较去年同期减少超过30%。因为半导体在韩国的出口总额中占到20%的比重,所以如果半导体产业不景气,将会影响到我国的贸易收支和国际收支经常项目。为了促进半导体产业的发展,国会在今年8月份提出了半导体产业竞争力强化法(K-芯片法),但是目前还没有定论。这与汇集丰田和索尼等知名企业,组成半导体梦之队的日本形成鲜明对比。

半导体 [bàn dǎo tǐ] 반도체

梦之队 [mèng zhī duì] 드림팀

危机 [wēi jī] 위기

芯片 [xīn piàn] 칩

支柱 [zhī zhù] 버팀목