[명화로 영어 배우기 ‘아트 잉글리시’] 윈슬로 호머의 ‘세찬 바람’

그림을 보며 함께 얘기해 봐요.

소년들이 배에 타고 있어요.

● 소년들은 왜 배를 타고 있을까요?

● 여러분이 배를 타고 외딴 섬으로 가게 된다면 무엇을 가져가고 싶은지 세 가지를 말해보세요.

● 그림 속 소년들에게 어떤 일이 일어날까요?

감상 가이드

거센 파도 위 배의 움직임을 상상해서 표현해볼 수 있도록 해주세요. 거센 파도 위 배의 움직임을 상상해서 표현해볼 수 있도록 해주세요. 주변 풍경과 색채를 통해 그림 속 날씨를 느낄 수 있도록 해주세요. 화가에 대하여

윈슬로 호머(1836~1910)는 바다를 주제로 그린 그림들로 잘 알려진 미국의 화가입니다. 그는 19세기 미국 미술에서 가장 중요한 인물 중 하나로 꼽힙니다.

Let’s talk about the painting.

The boys are sailing



Why are the boys sailing the yacht?

They are sailing because they want to find treasure .



What could happen to the boys in the picture? They could meet a big blue whale .

Appreciation Guide

Have your child imagine the movement of yacht on the wild sea and express it. Have your child imagine the movement of yacht on the wild sea and express it. Have your child recognize the weather in the picture based on the background image and the colors used. About the Artist

Winslow Homer (1836 – 1910) was an American painter, best known for his marine subjects. He is considered one of the foremost painters in 19th-century America.

