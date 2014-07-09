[인사] 국회사무처 外

◆국회사무처＜부이사관 파견＞▶한국여성정책연구원 곽흥식＜서기관 파견복귀＞▶예산결산특별위원회 입법조사관 최병권＜서기관 복직＞▶보건복지위원회 입법조사관 김경신
◆국무조정실＜고위공무원(국장급) 전보＞▶일반행정정책관 박구연
◆통일부＜고위공무원단 전보＞▶남북교류협력협의사무소장 겸 개성공단 남북공동위원회 사무처장 직대 한기수
◆환경부＜전보＞▶기후대기정책관실 대기관리과장 김영민▶자연보전국 국토환경정책과장 조병옥▶자원순환국 자원재활용과장 정종선▶온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 신건일
◆특허청＜일반직고위공무원 전보＞▶기획조정관 김태만▶특허심사기획국장 김연호▶특허심판원 심판장 제대식
◆경기도▶대변인 채성령
◆경남도＜서기관급 전보＞▶안전행정국 안전총괄과장 구인모▶건설방재국 치수방재과장 직대 하일선
◆경남도교육청＜3급＞▶관리국장 이헌욱▶창원도서관장 옥영신＜4급＞▶관리국 총무과장 심재소▶〃 예산과장 박승주▶〃 재정정보과장 유정희▶〃 학교설립추진단장 제덕구▶경남도교육연수원 서여화▶경남도교육연구정보원 이훈▶낙동강학생교육원 김춘환▶경남도과학교육원 최칠권▶창원교육지원청 행정지원국장 김재년▶김해교육지원청 〃 이헌락▶홍보담당관 박노근▶정책기획관실 오준옥▶감사관실 손병우
◆아이뉴스24▶편집국장 김윤경▶논설위원실장 이재권