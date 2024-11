사진=레디트 캡처

빌보드 2위의 기염을 토한 싸이가 소셜 뉴스사이트 ‘레디트(Reddit)’에서 여성의 엉덩이에 대한 솔직한 생각을 밝혀 화제다.

한 네티즌은 싸이에게 “왜 당신은 그 여성의 엉덩이에 열광하느냐(Why were you so mad at that girl's ass?)”면서 싸이 뮤직비디오의 한 장면을 올렸다.

이에 싸이는 “그녀의 엉덩이가 굉장하기 때문(because her ass was so mad)”이라고 답했다.

네티즌들은 “그게 정답(we have the answer we needed)” “가슴을 꿰뚫는 답변(Penetrated my mind)” 등의 반응을 보였다.

이 사이트에서 싸이는 ‘싸이오빠(PSY_Oppa)’라는 아이디를 쓰고 있다.

온라인 중앙일보