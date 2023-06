“2030년 부산에서 만납시다(See you in Busan in 2030).“

2030년 세계박람회(EXPOㆍ엑스포) 유치전에 힘을 보태려고 프랑스 파리를 방문 중인 윤석열 대통령이 20일(현지시간) 국제박람회기구(BIE) 172차 총회에 참석해 영어로 부산의 매력을 알렸다. 윤 대통령을 비롯한 발표자들 외에 외곽 지원도 잇따랐다. 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 대기업 총수도 파리에 총출동했다.

BIE는 이날 한국 부산, 이탈리아 로마, 사우디아라비아 리야드 등 3개 도시가 2030 엑스포 개최 후보로 정해졌다고 밝혔다. BIE는 회원국 투표로 전쟁 중인 우크라이나 오데사를 제외하고 3개 후보지만 남겨두기로 결정했다. 2030년 엑스포 개최 도시는 오는 11월로, 제173차 총회에서 179개 회원국의 비밀투표로 결정된다.

정부는 다섯 달 앞으로 다가온 2030 세계 박람회(엑스포) 유치를 위해 올해 하반기 외교력을 총 집중한다는 전략이다. 현재 엑스포 유치전은 한국 부산, 사우디아라비아 리야드, 이탈리아 로마의 3파전으로 진행되고 있는데, 정부는 승부를 '결선 투표'로 가져가 막판에 막대한 '오일머니'를 내세운 사우디를 꺾는 역전승의 시나리오를 구상하고 있다.