1970~80년대를 풍미한 왕년의 팝스타 올리비아 뉴턴 존이 8일(현지시간) 암 투병 끝에 73세의 나이로 세상을 떠났다.

남편인 존 이스털링은 이날 뉴턴 존의 페이스북을 통해 "올리비아가 오늘 아침 남부 캘리포니아에 있는 목장에서 가족들과 친구들이 지켜보는 가운데 영원히 잠들었다"며 "올리비아는 지난 30년간 유방암과 여정을 함께하며 승리와 희망의 상징이었다"고 했다.

영국·호주를 거쳐 미국으로 건너와 가수 활동을 시작한 그는 1971년 밥 딜런 노래 'If Not for You'로 첫 히트를 기록했다. 이어 'Let Me Be There', 'I Honestly Love You', 'Physical' 등 히트곡을 내며 1970년대와 80년대에 황금기를 누렸다.