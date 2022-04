"LG 차세대 올레드 TV, 왕좌 내 줄 것 같지 않아"…외신 호평 이유는

LG전자가 출시한 차세대 올레드 TV LG 올레드 에보(OLED evo)가 외신들의 호평을 받고 있다.

11일 LG전자에 따르면 영국의 AV 전문 매체 왓하이파이(What-Hi-Fi)는 LG 올레드 에보 갤러리에디션(OLED evo Gallery Edition)을 “진정한 아름다움 그 자체(The G2 is truly a thing of beauty)”라고 평가하며 최고 점수인 별 5개를 부여했다. 매체는 이 제품이 지금까지 본 것 가운데 가장 밝고 풍부한 올레드 화질과 압도적 명암비를 구현했다고 호평했다.

또 다른 영국 매체인 테크레이더(TechRadar)도 “LG 올레드 에보 갤러리에디션을 보면 올해도 LG가 OLED 화질의 왕좌를 내어줄 것 같지 않다”고 밝혔다.

미국 매체들도 호평했다. 미국의 경제전문지 포브스는 “전반적인 화질이 지난해 모델보다 훨씬 매력적”이라고 평가했다.

비즈니스 인사이더도 "이제껏 선보인 제품 가운데 가장 밝고 선명한 화질은 물론이고 친환경 복합섬유구조인 신소재를 적용한 덕분에 이전 모델들보다 훨씬 더 가벼워진 점도 인상적"이라고 언급했다.

LG전자는 올해부터 독자 화질·음질칩 ‘5세대 인공지능 알파9 프로세서’와 전용 화질 알고리즘을 적용한 LG 올레드 에보 시리즈를 지난해 1개 시리즈 3개 모델에서 올해 2개 시리즈 11개 모델로 확대했다.

LG전자 HE연구소장 남호준 전무는 “한 번 더 진화한 LG 올레드 에보의 차별화된 화질을 앞세워 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.