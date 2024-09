네이버, 콩푸엉 K리그 경기 베트남서 온라인 독점 생중계

네이버 스포츠가 프로축구 K리그1(1부리그) 인천 유나이티드 경기를 베트남에서 온라인 독점 생중계한다. K리그 무대에 도전 중인 베트남 축구스타 응우옌 콩푸엉(24)의 활약상을 베트남 축구팬들에게 전하기 위해서다.

엔터테인먼트 플랫폼 '브이라이브' 활용

네이버는 3일 열리는 K리그1 5라운드를 시작으로 콩푸엉의 소속팀 인천의 경기를 베트남 현지에 온라인 생중계한다고 3일 밝혔다. 콩푸엉은 자국 명문클럽 호앙아인잘라이에서 프로 무대에 데뷔했으며, 국가대표팀이 핵심 미드필더로 활약 중이다. 현지에서 ‘베트남 메시’, ‘CP10’ 등의 애칭으로 불리며 큰 관심과 사랑을 받고 있다.

인천의 경기를 베트남으로 온라인 생중계하기 위해 네이버는 엔터테인먼트 플랫폼 ‘브이라이브(V live)’를 활용한다. 네이버 브이라이브는 전 세계적으로 6600만 다운로드를 기록 중이며, 1000여 개 스타채널을 운영하는 플랫폼이다. 지난달 26일에는 팬십(Fanship) 플랫폼을 추가로 선보인 바 있다.

네이버 브이라이브를 이끌고 있는 박선영 V CIC대표는 “베트남에서 국민적인 사랑을 받는 축구스타 콩푸엉의 출전 경기를 베트남에 소개할 수 있게 돼 기쁘다”면서 “향후 스포츠를 넘어 다양한 분야의 유명인사들과 협업이 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.

콩푸엉의 소속팀 인천의 경기는 브이라이브에 접속한 뒤 ‘V SPORTS’ 채널을 검색해 즐길 수 있다. 베트남에 거주하고 있는 스포츠 팬이라면 누구나 제한 없이 무료로 시청 가능하다. 송지훈 기자 milkyman@joongang.co.kr

◇네이버 브이라이브 인천 경기 생중계 일정(베트남 현지 시각 기준)

▲4월

3일(수) 오후 5시 30분 vs 대구FC

6일(토) 오후 2시 vs 전북 현대

14일(일) 오후 2시 vs 울산 현대

21일(일) 오후 2시 vs FC 서울

27일(토) 오후 4시 vs 성남 FC

▲5월

5일(일) 오후 2시 vs 강원 FC

11일(토) 오후 3시 vs 포항 스틸러스

19일(일) 오후 5시 vs 대구 FC

24일(금) 오후 6시 vs 상주 상무

28일(화) 오후 5시30분 vs 제주 유나이티드

▲6월

1일(토) 오후 5시 vs 성남 FC

15일(토) 오후 5시 vs 전북 현대

22일(토) 오후 5시 vs 경남 FC

30일(일) 오후 5시 vs 강원 FC

▲7월

6일(토) 오후 5시 vs 울산 현대

10일(수) 오후 5시30분 vs 수원 삼성

13일(토) 오후 5시 vs FC 서울

20일(토) 오후 5시 vs 포항 스틸러스

30일(화) 오후 5시30분 vs 경남 FC

▲8월

4일(일) 오후 6시 vs 성남 FC

10일(토) 오후 6시 vs 수원 삼성

18일(일) 오후 5시 vs 제주 유나이티드

25일(일) 오후 5시 vs 포항 스틸러스

▲9월

1일(일) 오후 5시 vs 울산 현대

15일(일) 오후 3시 vs FC 서울

22일(일) 오후 3시 vs 대구 FC

25일(수) 오후 5시 vs 상주 상무

29일(일) 오후 12시 vs 강원 FC

▲10월

6일(일) 오후 12시 vs 전북 현대