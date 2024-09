"다이슨 청소기는 해외직구, 커피머신은 한국이 더 저렴"

다이슨은 ‘해외 직구(직접구매)’가 싸고, 커피머신은 한국에서 사는 게 더 싸다. 하지만 해외 직구로 구매한 제품은 사전에 애프터서비스(AS) 규정 등을 꼼꼼히 따져봐야 한다. 한국소비자원은 전기레인지·커피머신·블렌더·진공청소기·공기청정기 5개 품목 11개 제품의 해외 직구 가격과 국내 판매가격을 비교 조사한 결과 지멘스 전기레인지, 키친에이드 블렌더, 다이슨 진공청소기 V6앱솔루트 헤파·V8애니멀) 4개 제품은 해외 직구가 더 저렴하고, 나머지 7개 제품은 한국서 사는 게 더 싸다고 17일 밝혔다. 조사 대상 온라인사이트는 국내 오픈마켓 3사(11번가·옥션·G마켓)와 미국·유럽 등 아마존닷컴, 중국 직구 사이트 타오바오 등이다.

다이슨 무선청소기 "해외직구가 30% 더 싸" #지멘스 전기레인지 독일 vs 한국 가격차 3배 #가격 뿐만 아니라 AS 등 꼼꼼히 따져봐야 #해외직구, 한국서 AS 안 되는 제품들 대부분