[취업·창업 게시판] 관광 중소기업 크라우드펀딩 참여 기업 모집 外

관광 중소기업 대상 크라우드펀딩 참여 기업 모집

문화체육관광부와 한국관광공사는 다음 달 11일까지 관광 중소기업의 자금 확보를 지원하는 ‘관광 중소기업 대상 크라우드펀딩 지원 사업’에 참여할 기업을 신청받는다. 크라우드펀딩 사업은 자금이 필요한 기업이 온라인 플랫폼을 기반으로 불특정 다수로부터 소규모 후원이나 투자를 받는 방식이다. 참여하려면 기업투자정보마당(www.ciip.or.kr)에 회원 가입을 하고 기업 정보를 등록하면 된다.

해외 온라인쇼핑몰 판매대행사업 참여 기업 모집

중소기업청과 중소기업진흥공단은 다음 달 2일까지 해외 온라인쇼핑몰 판매대행 사업에 참여할 중소기업을 모집한다. 선정 기업엔 이베이ㆍ아마존ㆍ라쿠텐ㆍ타오바오ㆍ큐텐ㆍ라자다ㆍ위챗 등 글로벌 온라인쇼핑몰에 상품을 판매할 수 있도록 상품페이지 번역ㆍ홍보ㆍ배송ㆍ판매 전략 컨설팅 등을 지원할 계획이다. 고 비즈 코리아(www.gobizkorea.or.kr) 사이트를 통해 온라인으로 신청하면 된다.

‘동원 The Well 홍보대사’ 4기 모집

동원그룹이 소비자 홍보대사인 ‘동원 더 웰(The Well) 홍보대사’ 4기를 모집한다. 모집 인원은 모두 60명이며, 다음 달 2일부터 약 1년 동안 활동한다. 블로그ㆍ카페ㆍ소셜네트워크서비스(SNS) 등 온라인 활동에 적극적인 소비자라면 누구나 지원할 수 있다. 24일까지 동원그룹 홈페이지(www.dongwon.com)에서 신청을 받는다.