[인사] 농림축산식품부 外

◆농림축산식품부<한국마사회>▶회장 이양호<농림수산식품기술기획평가원>▶원장 오경태
◆환경부 ▶규제개혁법무담당관 정경화
◆금융위원회<과장급 전보>▶글로벌금융과장 유영준▶금융정보분석원 기획행정실 기획협력팀장 손영채<과장급 파견>▶금융현장지원단 현장점검팀장 윤상기
◆국세청<부이사관 전보>▶성동세무서장 김대훈▶중부지방국세청 납세자보호담당관 김동일▶대전지방국세청 조사1국장 양동훈▶광주지방국세청 조사1국장 문희철▶국세청주류면허지원센터장 조성훈▶국세청 권순박·박석현·최상로·송바우·조정목
◆TV조선<부국장 승진>▶사회부장 이진동
◆한국방송광고진흥공사▶비상임이사 류환민
◆한국교통연구원▶경영부원장 김연명▶감사실장 권영종▶교통빅데이터연구소장 한상진▶글로벌교통연구소장 예충열▶철도교통본부장 김훈▶항공교통본부장 송기한▶지속가능교통연구센터장 우승국▶교통법제연구센터장 장한별▶국가교통DB센터장 김주영▶자동차정책·기술연구센터장 김규옥▶동북아·북한연구센터장 서종원▶교통투자분석센터장 박지형▶대중교통연구센터장 강상욱▶도시·광역교통평가센터장 안강기▶도로정책·운영연구센터장 조한선▶NMT(비동력교통수단)연구센터장 신희철▶교통안전·방재연구센터장 이준▶철도정책·운영연구센터장 문진수▶철도안전·산업연구센터장 최진석▶민자·광역철도연구센터장 김연규▶항공정책·산업연구센터장 박진서▶항공안전·드론연구센터장 한재현▶물류정책·인증센터장 서상범▶첨단물류연구센터장 민연주▶물류시장연구센터장 이태형▶대외협력·홍보실장 김건영