[명화로 영어 배우기 ‘아트 잉글리시’] 존 오티스 애덤스의 ‘마사 와이서 마시와 아들의 초상’

그림을 보며 함께 얘기해 봐요.

나를 봐주세요.

아이는 엄마에게 무슨 말을 하고 있을까요?

여러분이 그림 속의 아이라면 어떻게 할까요?

여러분은 친구의 관심을 받고 싶을 때 어떻게 하나요?

인물의 표정과 동작, 그리고 배경의 색채가 주는 느낌에 관해 이야기를 나눠보세요.

엄마와 아이가 함께 찍은 사진이 있다면 그림과 나란히 놓고 비교해보세요. 그림과 사진의 공통점과 차이점에 대해 자유롭게 이야기해보세요.

화가에 대하여

존 오티스 애덤스(1851~1927)는 자연을 즐겨 그린 미국의 화가입니다. 특히 고향인 인디애나주의 풍경을 그린 작품을 많이 남겼습니다.

Let’s talk about the painting.

Look at me.

What does the boy say to his mom?

Look at me, Mom

The boy says, “.”

What would you do when you want your friend’s attention?

go to my friend and say hi

I would

Appreciation Guide

Talk with your child about the facial expressions, postures, and colors of the background.

Have your child compare the painting to a picture of you and your child. Have your child talk about how the pictures are same and/or different.

About the Artist

John Ottis Adams (1851 – 1927) was an American impressionist painter and best known as a nature-loving artist. He was devoted to depicting the landscape of Indiana, his own native region.

아트 잉글리시는 예술 작품을 통해 영어를 익히는 유아 대상 교육 콘텐츠입니다. 명화를 보면서 어휘나 표현의 의미를 자연스럽게 느낄 수 있도록 만들었습니다. 미술사를 대표하는 대가들의 그림을 보며 아이들과 함께 대화를 나누어 보세요. 영어 실력은 물론이고 감수성과 상상력 또한 훌쩍 자라는 것을 경험할 수 있을 것입니다.

