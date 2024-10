[책 속으로] 미국 베스트셀러

① 숨이 공기가 될 때(WHEN BREATH BECOMES AIR) 폴 칼라니씨 지음, 랜덤하우스=36세에 말기 암 진단을 받은 촉망 받던 신경외과 전문의의 회고록

(뉴욕타임스 3월 13~18일 기준, 비소설, 종이책·e북 합산)

② 물리학에 대한 7개의 짧은 강의(SEVEN BRIEF LESSONS ON PHYSICS) 카를로 로벨리 지음, 리버헤드=현대 물리학 이론에 대한 입문서

③ 세상과 나 사이에(BETWEEN THE WORLD AND ME) 타-너하시 코츠 지음, 스피겔&그라우=저널리스트인 저자가 미국의 인종차별에 대해 아들에게 들려주는 경험담과 성찰

④ 암호명 인드러피드라 불린 사나이(A MAN CALLED INTREPID) 윌리엄 스티븐슨 지음, 스카이호스=2차세계대전 때 워싱턴 주재 영국 대사관 정보팀장이던 저자의 자전적 이야기

⑤ 플레이 투 더 엣지(PLAYING TO THE EDGE), 마이클 V. 하이든 지음, 펭귄 프레스=전 CIA 국장의 자신의 재임 시절 정책에 대한 변호