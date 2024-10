“IT경영 분야 샐러던트를 위한 최상의 Part-Time 석사과정” KAIST 정보경영 석사과정 2016학년도 입학설명회 개최

KAIST 경영대학이 3월 24일(목) 오후 8시 서울 도곡 캠퍼스에서 <2016학년도 KAIST 정보경영 석사과정 입학설명회>을 개최한다.

2016년 3월 24일 KAIST 서울 도곡 캠퍼스에서 진행

IT경영 트렌드를 선도하는 커리큘럼으로 IT경영 전문 인력 양성

최근 정보통신기술(Information and Communications Technologies, ICT) 융합 신산업 육성을 위해 사물인터넷(IoT)과 빅데이터(Big Data)의 동반성장이 주목받고 있는 가운에, IT 경영 및 관리가 더욱 중요해졌다. 이러한 환경에서 IT 산업 분야에 대한 전문성과 경영 인사이트를 고루 갖춘 융합형 IT 전문 인재 양성을 목표로 개설된 KAIST 정보경영 석사과정이 주목을 받고 있다.

KAIST 정보경영 석사과정은 IT경영 분야 전문가로 성장할 수 있는 산업특화적 프로그램을 제공한다. 국내 최고의 IT 경영 분야 교수진으로부터 △IT 관리 △IT 기술 △IT를 통한 경영관리 △네트워크 및 하이테크 산업 등 4개 분야에 특화된 교육을 받는다. 특히 사물인터넷, 빅데이터, 비즈니스 애널리틱스(Business Analytics), 디자인씽킹(Design Thinking) 등 최신 IT경영 트렌드를 선도하는 교육을 통해, 보다 예측 가능한 경영의 혜안을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

IT 관련 직종 샐러던트의 경력 업그레이드를 위한 최적화 과정

KAIST 정보경영 석사과정은 매주 수요일 저녁(19:00~22:00)과 토요일 전일, 주2회로 진행되는 파트타임(Part-Time) 과정으로 직장생활과 학업을 병행하는 샐러던트에게 자신의 경력을 업그레이드할 수 있도록 특화된 석사과정이다.

또한 IT 비즈니스 분야 재직자들이 이론 및 실무에 대한 개인 핵심 역량을 강화할 수 있도록 직무와 높은 연관성을 가진 커리큘럼을 제공한다. 교과과정은 IT 산업군에서 새로운 경영 패러다임을 모색하거나 기업 내 IT 필수 인력, 임원급으로 성장하려는 전문인력들에게 필요한 맞춤형 교과목으로 구성되어 있다.

Eduniversal 랭킹 정보시스템 매니지먼트 분야 극동아시아 2위- 글로벌 경쟁력 입증

KAIST 정보경영 석사과정은 최근 국제 경영대학 평가 전문기관인 에듀니버셜(Eduniversal)이 발표한 <2015-2016 'The Best 4,000 Masters and MBA Program'>의 ‘정보시스템 매니지먼트(Information System Management)’ 분야에서 극동아시아 2위를 기록하여 글로벌 경쟁력을 입증했다. 프로그램의 영향력을 평가하는 'The Best 4,000 Masters and MBA Program'은 전 세계 154개국, 30개 전공 분야별 교육 과정에 대해 프로그램 인지도, 졸업생 현황 및 경력 추이, 학생 만족도 등 다각적으로 조사하여 가장 우수한 4,000여 개의 교육 프로그램을 발표한다.

KAIST 정보경영 석사과정은 글로벌 비즈니스 능력 함양과 국제 경쟁력 제고를 위해 해외현장연구를 실시하고 있다. 여름학기에 1주간 해외 유수의 대학을 방문하는 해외현장연구로 세계의 IT 비즈니스 및 비즈니스 애널리틱스 현황과 전망에 대해 배울 수 있다. 학생들은 글로벌 IT업체 현장 견학을 통해 해외 산업의 흐름을 체득할 수 있는 기회를 갖게 된다.

특히, 2016년에는 스탠포드대학교 디자인 연구소(Stanford University D. School)를 방문하여 디자인씽킹(Design Thinking)을 체험하고, 캘리포니아대학교 어바인 캠퍼스(U.C. Irvine)의 특강 수업을 비롯해 실리콘밸리의 구글(Google), SAP 등을 방문한다.

KAIST 정보경영 석사과정 입학설명회는 IT 경영 분야에 관심이 있는 사람이라면 누구나 참석 가능하며 신입생 모집은 2016년 4월 중에 진행되고, 9월에 개강 예정이다. 입학설명회는 온라인으로 사전 신청이 가능하고, 보다 자세한 사항은 KAIST 경영대학 홈페이지(www.business.kaist.ac.kr)를 통해 확인할 수 있다.

