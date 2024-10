신한금융그룹,『신한 Future’s Lab』데모데이 개최

- 전 그룹사가 참여해 핀테크 기업과 협업한 성과물 발표의 장

-지불결제, P2P대출 등 다양한 핀테크 영역에서 높은 성장가능성 주목

신한금융그룹(회장 한동우)은 19일 여의도 신한금융투자 본사에서 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명 등 전 그룹사가 참여하여 핀테크 협업 프로그램인 「신한 Future’s Lab」의 데모데이를 실시했다.

* 데모데이(demoday) : 스타트업 기업이 개발한 데모 제품, 사업 모델 등을 투자자에게 공개하는 행사

「신한 Future’s Lab」은 잠재력 있는 국내 핀테크 기업이 성장할 수 있도록 육성하고 지원하는 핀테크 협업 프로그램으로 지난 5월 공식 출범, 유망 스타트업 7개사를 선정하고 육성해왔다.

지난 3개월간 이들 기업들은 신한은행 등 신한금융 그룹사들과 사업협력을 위한 MOU를 체결하고, 서울 충무로에 마련된 전용공간(Co-working Space)에서 ??협업을 통해 금융과 접목된 새로운 사업모델을 개발해 왔다.

또한, 법률, 특허, 경영컨설팅 등 외부 전문인력도 제공받고, 일산과 죽전의 신한금융그룹 전산센터를 이용한 ICT 테스트를 통해 완성도를 높여왔다.

신한 Future’s Lab에 참여한 기업들은 지급결제, P2P대출 등 다양한 핀테크 영역의 7개사로 구성되어 있으며, 국내외 투자자로부터 다수의 투자제안을 받고 있는 등 시장에서는 이들의 성장 가능성을 높게 평가하고 있다.

이날 행사에는 일본 미즈호은행 관계자 및 국내외 벤처 캐피탈사들을 포함한 외부 투자자 등 300여명이 몰려 국내 핀테크 기업의 사업모델과 이들 기업에?대한 투자에 많은 관심을 보이기도 했다.

한 회장은 환영사를 통해 “금융과 핀테크 기술의 융합은 고객에게 편리함과 새로운 가치를 제공함으로써 금융의 미래를 바꿀 수 있을 것으로 기대한다”며, “국내 핀테크 산업의 생태계 조성을 위해 ‘신한’만이 할 수 있는 역할을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

「신한 Future’s Lab」은 금일 발표된 사업모델이 상용화될 때까지 계속 이들 기업들을 지원하게 되며, 나아가 신한금융과 파트너 관계로 지속 발전시켜 나갈 계획이다.

또한 핀테크 기업이 기술개발에 집중할 수 있도록 그룹사가 직접 투자도 하고, 외부 투자 활성화를 위해 투자자들이 쉽게 참여할 수 있도록 투자 커뮤니티도 만들기로 했다.

한편 이날 행사의 메인 이벤트인 사업모델 발표 시간에는 7개 기업들이 ‘미래금융’을 주제로 각자의 사업모델과 신한금융과의 협업 성과를 발표했다.

특히, P2P 대출 관련 신용평가 개발 업체인 <비모>는 신한 Future’s Lab에 참여한 이후 22억원의 외부투자를 유치하는 등 시장에서 주목을 받기 시작했다고 밝히고, 핀테크 기업에 대한 금융회사의 지원에 대해 감사와 확대의 필요성을 요청해 많은 박수를 받았다.

피날레 행사로는 해외에서 진행되는 액센츄어 Fintech Innovation Lab의 데모데이에 참가해 글로벌시장으로 진출할 수 있는 특전이 주어지는 2개사를 선정했다.

수상의 영예는 블록체인 기술을 활용해 외화송금 모델을 선보인 <스트리미>와 차세대 문서보안 기술을 개발한 <블로코>에게 돌아갔다.

<스트리미>는 해외 송금 시 기존의 방식 대비 거래시간과 수수료를 획기적으로 절감할 수 있다는 점에서, <블로코>는 블록체인 기술을 기반으로 데이터 저장, 보완 등의 다양한 활용 모델을 제시했다는 점에서 글로벌 시장에서의 성공 가능성에 높은 점수를 받았다.블로코>스트리미>

신한금융그룹 관계자는 “글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 우수한 핀테크 기업들이 국내에도 상당히 많다”며, “우수한 국내 핀테크 기업들이 신한금융그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 진출을 할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 밝혔다.

이들 기업들에 대한 자세한 소개는 신한퓨처스랩 홈페이지(www.futureslab.kr)을 통해서도 확인할 수 있다. ????끝.

