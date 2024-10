박효신 shine your light, 음원차트 점령… "반짝반짝 빛나는 노래"

박효신 shine your light, 음원차트 점령

가수 박효신이 새로 싱글 '샤인 유어 라이트(Shine Your Light)'를 공개해 화제를 모으고 있다. 박효신의 새 싱글 ‘샤인 유어 라이트(Shine Your Light)’가 6일 자정 국내 음원 사이트를 통해 공개됐다. 신곡 '샤인 유어 라이트(Shine Your Light)'는 지난해 3월 발매된 ‘야생화’와 11월 발매된 ‘해피투게더(HAPPY TOGETHER)’를 잇는 박효신 7집 앨범의 연작 중 세 번째 곡이다.

특히 이 곡은 영국 출신 감성 밴드 마마스건의 보컬 앤디 플랫츠와 2년이 넘는 기간 동안 함께 작업한 곡으로 알려져 더욱 관심을 모으고 있다. 박효신은 지난 해 자신의 콘서트에서 “반짝 반짝거리는 노래라고 생각했다. 처음 들었을 때 반짝거리는 것이 생각나 가사를 써봤다. 제목처럼 여러분 마음속에 반짝반짝 빛나는 노래가 됐으면 좋겠다”며 신곡 '샤인 유어 라이트'를 소개한 바 있다.

`박효신 shine your light` [사진 젤리피쉬엔터테인먼트]

한편 '너의 목소리가 보여'에 이민호 닮은 참가자 '중랑천 박효신'이 등장해 스튜디오를 초토화시켰다. 지난 2일 방송된 Mnet '너의 목소리가 보여' 6회에서는 보컬의 신 김연우가 출연해 오직 얼굴만 보고 출연진들의 가창실력을 가려내기에 도전했다. 특히 이날 방송에서는 '중랑천 박효신'은 이민호를 연상케 하는 완벽한 외모로 등장부터 여심을 술렁이게 했다. "학창시절에 농구로 인기가 좀 있었다"며 자신을 소개한 중랑천 박효신은 이민호의 드라마 '상속자들' 속 대사 "나 너 좋아하냐"를 패러디 해 눈길을 끌었다.

이후 '중랑천 박효신'은 미스코리아 출신 케이걸즈 1기 멤버와 접전 끝에 탈락자로 선정돼 음치인지 진짜 실력자인지 가려내기 위해 무대에 올랐다. '중랑천 박효신'은 자신이 직접 부른 박효신의 노래에 립싱크를 했고, 이를 지켜본 김연우는 "저 목소리가 진짜라면 대박이다. 박효신을 위협할 만하다"며 극찬했지만 결국엔 음치로 판명했다. MC들의 예상을 뒤엎고 '중랑천 박효신'은 진짜 실력자로 밝혀졌고, 그는 박효신의 '좋은 사람'을 감미로운 목소리로 열창해 놀라움을 안겼다.

가수 지망생이라고 밝힌 '중랑천 박효신'은 "사람들의 마음에 스며드는 가수가 되고 싶다"고 말했다.

