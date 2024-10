프랑스 파리에 위치한 현대미술 미술관 퐁피두 센터에서 25일(현지시간) ‘제프 쿤스 회고전’이 열렸다. ‘Made in Heaven Starring: Jeff Koons and Cicciolina(1989)’, ‘Ballerinas(2010)’, ‘Gazing Ball(2013)’, ‘Inflatable Flower and Bunny(1979)’ 등 제프 쿤스의 작품들이 전시되고 있다.

미국의 현대미술가 제프 쿤스는 대중문화와 일상생활 속에서 선택한 대상물을 기술자에게 의뢰해 거대한 크기로 확대시킨 일련의 작품을 제작해왔다. [AP=뉴시스]