한양의대학장 아들 논문 표절, 의전원 부정입학 의혹

한양대학교 의과대학장의 아들이 아버지가 지도한 제자의 박사 논문을 이용해 의학전문대학원에 부정 입학했다는 의혹이 제기됐다.

한양대는 박문일 의과대학장의 아들 박모(29)씨가 아버지 박 학장이 교신저자로 참여한 두 편의 과학논문인용색인(SCI)급 논문에 제1저자로 이름을 올리고 2012년 소속 의학전문대학원에 부정 입학했다는 제보를 접수해 경영감사실이 감사를 진행했다고 밝혔다.

박 씨는 연세대 기계공학부 재학 중인 2010년 해외 학술지 '초기 인간 발생(Early Human Development)', 2011년 '생식의학 저널(The Journal of Reproductive Medicine)'에 무뇌(無腦) 태아 심장박동 모니터링에 대한 논문들을 게재했다.

이들 논문은 2010년 12월 한양대 의대에서 심사가 끝난 산부인과 전문의 A씨의 박사학위 논문과 제목(Fetal Heart Rate Parameters of Anencephalic Fetuses According to Gestational Age)까지 동일했다. 특히 연구설개 방법이나 내용, 결론까지 동일해 표절의혹이 있는 것으로 알려졌다.

다만 박 씨의 논문은 A씨 박사학위 논문과 비교해 문단 구성과 기호 표현만 약간 다르다. 하지만 저자에 A씨의 이름은 없고 공대 학부생인 박씨가 1저자로 올라있다. 박 씨의 2010년 논문은 A씨의 박사학위 논문에서 다룬 실험 내용을 방법론 중심으로 기술했다. 이 논문에는 A씨가 공저자로 참여했지만 역시 1저자는 박 씨다. 이 두 사람의 논문은 모두 아버지인 박 학장이 교신저자를 맡았다.

한양대는 이 같은 감사 결과를 발표하고 박 학장이 연구 윤리를 위반한 사실이 인정된다며 보직 해임을 총장에게 건의하기로 결정했다. 또 연구진실성위원회를 열어 논문 표절 의혹을 집중적으로 확인하기로 했다. 만일 심의 결과 표절이 인정되면 박 학장의 징계를 의뢰하고, 입학에 영향을 미쳤다고 판단될 경우 합격 취소도 검토할 예정이다.

한편 박 학장은 보직 사퇴 의사를 표명했지만 학교는 이를 받아들이지 않았다. 실제 표절이 이뤄졌는지 밝히고 이에 대한 처분을 하겠다는 취지에서다.

