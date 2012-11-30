[인사] 환경부 녹색환경정책관실 녹색협력과장 김용석 外

◆환경부[과장급 전보]▶녹색환경정책관실 녹색협력과장 김용석▶국립환경과학원 연구지원과장 양재문
◆관세청[서기관급 전보]▶수원세관장 정종기▶광양세관장 김정곤
◆행정중심복합도시건설청[3급 전보]▶공공건축추진단 공공청사기획과장 여길수[4급 전보]▶기획조정관실 행정관리담당관 이능호▶〃 입주지원서비스팀장 이영창
◆산림청[4급 승진]▶운영지원과 최재성▶해외자원협력관실 국제협력팀 김기현▶국립백두대간수목원조성사업단 기획팀 용환택
◆전자신문사[승진]▶정보사회총괄 비즈니스IT부 부장직무대리 서동규[전보]>▶성장산업총괄 성장산업부 〃 서한
◆한국문화재보호재단▶경영지원실장 한운기▶마케팅실장 박정숙▶한국문화의집 관장 김민영
◆한국중부발전[승격]◆1직급 갑▶신성장동력실장 김신형▶발전처장 양경호▶인천화력본부장 신영주◆1직급 을▶성과관리팀장 인재만▶기획조정처 조직예산팀장 박익규▶신성장동력실 해외사업1팀장 김호빈▶건설처 부장 이윤덕▶보령화력본부 제3발전소 발전운영실장 이종규◆2직급(차장)▶신성장동력실 사업총괄금융팀 구대식▶기획조정처 조직예산팀 유종렬▶경영지원처 총무팀 임길환▶보령화력본부 경영지원실 총무기획팀 양광원▶경영지원처 총무팀 김민수▶감사실 조한형▶신성장동력실 국내사업팀 정철희▶경영지원처 노사협력팀 김종서▶조달협력그룹 연료자원팀 문종석▶발전처 발전운영팀 김현표▶안전품질그룹 재난안전팀 박일수▶보령화력본부 안전품질팀 소순홍▶보령화력본부 경영지원실 노무팀 우창균▶보령화력본부 기술지원실 기술전문팀 최형주▶보령화력본부 제1발전소 계측제어팀 박영춘▶보령화력본부 제2발전소 발전운영1실 김수일▶보령화력본부 복합발전소 발전운영실 이정환▶인천화력본부 건설사무소 김창식▶서천화력발전소 발전운영실 강희명▶서천화력발전소 환경화학팀 홍승혁▶신보령화력건설본부 공사관리팀 심갑용▶신보령화력건설본부 해상팀 권오선