[인사] 방송통신위원회 外

◆방송통신위원회<3급 승진>▶기획재정담당관 박노익▶국제협력담당관 김재철<4급 승진>▶기획재정담당관실 마재욱 최정호▶정책총괄과 신상열▶융합정책과 이상철▶전파정책기획과 기술서기관 정영길▶주파수정책과 이윤호▶지상파방송정책과 홍사찬▶통신정책기획과 기술서기관 최동원▶조사기획총괄과 이장수▶네트워크기획과 박장원▶네트워크정보보호팀 기술서기관 김신겸▶운영지원과 우도식
◆국토해양부<부이사관 승진>▶정보화통계담당관 강재화▶도로운영과장 전만경▶철도정책과장 황성규▶물류정책과장 김준석▶항공정책과장 김명운▶해양정책과장 오운열▶4대강살리기추진본부 정책총괄팀장 이성해▶공공주택건설추진단 공공주택총괄과장 김규현
◆법제처<서기관(파견 복귀)>▶기획조정관실 법제총괄담당관 이상수
◆중소기업청<부이사관 승진>▶기획조정관실 기획재정담당관 김영신
◆대전시<3급>▶도시주택국장 김정대▶건설관리본부장 이원종▶정책기획관 한선희▶유성구 부구청장 박월훈<4급>▶공보관 김기원▶동구 부구청장 김명길▶일자리추진기획단장 윤창노▶농업유통과장 정재용▶시민협력과장 정관성▶재난관리과장 엄수호▶차량등록사업소장 김출경▶총무과(국외 훈련) 손철웅▶〃 (대전테크노파크 파견) 백운권▶〃 (대전발전연구원 파견) 김광춘▶〃 (행정안전부 파견) 민동희▶도시철도기획단장 윤기호▶도시디자인과장 정무호▶의회 산업건설전문위원 윤명근▶인재개발원 수석교수 김기하▶상수도사업본부 송촌정수사업소장 이권구▶〃 신탄진정수사업소장 류정희▶건설관리본부 시설부장 양철모▶한밭수목원장 정진명▶유성구 임철순
◆시흥시<4급>▶평생교육원장 오기수
◆통영시<4급 승진>▶의회사무국장 임재팔<4급 전보>▶총무사회국장 이무열
◆양평군<4급 승진>▶주민복지실장 김규호<4급 전보>▶기획감사실장 한명현
◆음성군<서기관>▶기획감사실장 주상열▶주민복지실장 이종빈