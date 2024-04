[아이랑GO] 역대 최저 출산율 한국, 사교육비 규모는 역대 최고…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



역대 최저 출산율 한국, 사교육비 규모는 역대 최고

통계청에 따르면 지난 1월 출생아는 2만1442명으로 1981년 관련 통계 작성 이래 역대 1월 중 가장 적었습니다. 이런 가운데 지난해 사교육비 총액은 27조1000억원으로 전년보다 4.5% 증가한 역대 최대였죠. 국토연구원의 보고서에 따르면 자녀 출산에 사교육비가 미치는 영향이 첫째 5.5%→둘째 9.1%→셋째 14.3%로 증가하는 것으로 나타났어요. 연구진은 둘째 자녀 이상에 대한 출산율 회복은 사교육비 문제 해소에 집중해야 한다고 제안했죠.

출산율 일정 기간에 아기가 태어나는 비율을 말해요. 특정 연도의 총 출생아 수를 당해 가임기 여성(15~49세) 인구로 나눈 수치를 천분율로 계산해 일반출산율을 구하죠. 이를 활용해 한 여성이 가임기간에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수를 예상한 합계출산율을 추산해요. 두 수치는 비례하죠. 일반적으로 합계출산율이 2.1명 이상이 돼야 한 국가나 사회가 안정적인 인구 규모를 유지할 수 있다고 봅니다. 이보다 낮으면 미래에 인구가 감소할 가능성이 높아요. 한국의 2023년 합계출산율은 0.72명이었죠.

See?

Korea’s pitifully low birth rate seems unlikely to rebound after it was found that parents last year had spent 27.1 trillion won ($20.6 billion) to send their kids to private academies despite a drastic decrease in the number of students. The amount increased by 1.2 trillion won compared to the previous year.

pitifully: 딱할 정도로

birth rate: 출산율(=fertility rate)

unlikely: ~할 것 같지 않은

rebound: 다시 튀어 오르다, 반등하다

private academy: 학원(=cram school)

drastic: 급격한, 과격한

decrease: 감소, 축소(=reduction, decline)

amount: 액수, 양

compared to~: ~에 비해

previous year: 전년도

韩国出生率再创新低,课外辅导费屡破新高

统计厅数据显示,今年1月份共有21,442名婴儿出生,创下1981年开始统计该数据以来,1月份数据中的最低纪录。而去年的课外辅导费支出超过27万1000亿韩元,较前年增加4.5%,创下新高。国土研究院研究显示,子女出生率受课外辅导费的影响分别是第一胎5.5%→第二胎 9.1%→第三胎14.3%。研究团队指出要想让国民生两个以上的孩子,就应该先集中解决课外辅导费过高问题。

出生率 [chū shēng lǜ] 출생률

再创新低 [zài chuàng xīn dī] 다시 최저치를 기록하다

课外辅导费 [kè wài fŭ dăo fèi] 사교육비

屡破新高 [lǚ pò xīn gāo] 여러 차례 최고기록을 세우다