[아이랑GO]'귀하신 몸' 된 파·사과…계속되는 농산물 가격 고공행진…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



'귀하신 몸' 된 파·사과…계속되는 농산물 가격 고공행진

통계청에 따르면 지난 2월 채소류 물가지수는 작년 같은 달과 비교해 12.2% 올랐어요. 품목별로 보면 파(50.1%)와 토마토(56.3%)의 물가상승률이 두드러졌죠. 여기에 사과(71%)·배(61.1%) 등 과일 물가도 40.6% 폭등하면서 농산물 가격은 작년 동월 대비 20.9% 올랐어요. 반면 윤석열 대통령이 3월 18일 민생 점검차 방문한 마트에서 당일 한정 수량 판매한 875원 대파를 두고 합리적 가격이라 하면서 논란이 일었습니다.

물가지수 모든 상품의 가격 변동, 즉 물가의 움직임을 파악하기 위해 지수로 작성한 경제지표입니다. 기준이 되는 해(기준시점)의 물가를 100으로 하고, 비교시점의 물가 수준과 비교해 변한 정도를 지수로 산출하죠. 식으로 표현하면 ‘물가지수=(비교시점의 물가 수준/기준시점의 물가 수준)×100’입니다. 반면 한 상품의 가격 변동을 나타내는 경우 가격지수라고 하죠. 물가의 총체적인 움직임을 한눈에 알아볼 수 있는 척도이자 국가 경제동향 분석, 경제정책 수립, 화폐가치 측정 등에 유용한 기초자료로 쓰입니다.

What a president!

People are embarrassed by President Yoon Suk Yeol’s out-of-touch sense of reality. While touring a mart in Seoul on Monday to check on the inflation, the president said, “The reasonable price for a bundle of green onions should be 875 won [65 cents].” A bundle of green onions costs at least 4,000 won these days.

embarrass: 당황하게 하다

out-of-touch: (현실과) 동떨어진, 유리된

sense of reality: 현실감각

check on ~: ~을 확인하다, 점검하다

inflation: 인플레. 물가상승

reasonable price: 합리적 가격

a bundle of ~: 한 묶음의

green onion: 양파

cost: 비용이 들다

大葱苹果“身价倍增”…农产品价格居高不下

统计厅数据显示,今年2月份蔬菜物价指数较去年同期上涨12.2%。特别是大葱(50.1%)和西红柿(56.3%)涨幅较高。苹果(71%)、梨(61.1%)等水果价格涨幅也超过40.6%,相较于去年同期,农产品价格整体上涨20.9%。尹锡悦总统3月18日民生视察过程中,到访超市时称当天该超市限量销售的875韩元大葱价格公道合理,引发争议。

大葱 [dà cōng] 대파

农产品 [nóng chǎn pǐn] 농산물

蔬菜 [shū cài] 채소

水果 [shuǐ guǒ] 과일

合理 [hé lǐ] 합리적이다