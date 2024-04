[아이랑GO]공약·정책 경쟁 실종되고 네거티브 공방만 치열한 총선…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



공약·정책 경쟁 실종되고 네거티브 공방만 치열한 총선

총선이 한 달도 안 남았는데 여야는 공약·정책 경쟁 대신 노골적 비방전에만 전력입니다. 공천 잡음, 정권 심판, 특검 및 관권선거 논란 등을 놓고 상대 당을 공격하는 날선 표현에 가려 건설적인 공약·정책은 실종 상태죠. 그간 단편적으로 던진 공약들도 재원 조달 방안이 명기되지 않는 등 따져볼 대목이 많아요. 저출생·의료 등 국가적 난제가 쌓여있는데 여야가 네거티브 공방으로 소일하는 건 유권자를 무시하는 행태라는 목소리가 나옵니다.

관권선거(官權選擧) 선거 과정에 공권력, 즉 관권이 개입된 것으로 행정선거라고도 해요. 정부·정보기관 등의 권력을 통해 금전·인력·상황적으로 특정 후보·정당을 지원 혹은 방해하는 거죠. 우리나라에서는 정부가 여당에 유리한 선거 분위기를 조성해 자주 관권선거 시비가 일었습니다. 1960년 3·15 부정선거의 경우 관권에 의한 유권자 협박, 유령 유권자 조작, 4할 사전투표, 입후보 등록 방해, 야당인사 살상, 부정개표 등 관권선거로 치러졌고, 이에 반발해 같은 해 4·19 혁명이 일어나 이승만 대통령이 하야했습니다.

The tail wagging the dog

With only 30 days left before the April 10 parliamentary elections, the campaigns of the governing People Power Party and the majority Democratic Party are evolving around negative attacks and slander against their opponents with few policy proposals.

The tail wagging the dog: 주객전도. 서로 앞뒤가 바뀐 것. 즉 개가 꼬리를 흔드는 게 정상인데 꼬리가 개를 흔드는 것

parliamentary: 국회의

election: 선거

campaign: 선거운동

governing party: 여당

People Power Party: 국민의힘

majority; 다수(의)

Democratic Party: 민주당

evolve: 발달하다, 진화하다, 진전되다

negative: 부정적인

attack: 공격

slander: 중상모략, 비방

opponent: 반대자, 적, 상대방

policy proposal: 정책 제안

国会选举乱象:不谈政策只专注于负面攻防

距离国会议员选举只剩不到一个月的时间了,但朝野双方却不谈政策、不提方案,一味专注于露骨的抹黑丑化攻防。选战现场充斥着各种言辞尖锐的攻击,却没人提出有建设性的政策和公约。仅有的几个公约也都没有明确的执行方案。当前少子化、医疗问题等各种难题堆积如山,朝野双方在选战中却只专注于攻击抹黑,有人认为这是对选民的不尊重。

露骨 [lù gǔ] 노골적이다

少子化 [shăo zǐ huà] 저출산

难题 [nán tí] 난제

选民 [xuǎn mín] 유권자