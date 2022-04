[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…북한 정권 교체기 틈타 ICBM 발사

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

북한 정권 교체기 틈타 ICBM 발사

북한이 3월 24일 평양 순안 일대에서 동해상으로 정점고도 6200㎞, 비행거리 1080㎞의 대륙간탄도미사일(ICBM)을 발사했어요. 2018년 국제사회에 약속한 ICBM 발사 유예를 3년 11개월 만에 파기한 겁니다. 그간 북한은 대한민국 정권 교체기마다 핵실험·미사일 발사 등으로 도발했죠. 문재인 대통령과 미국 정부, 윤석열 당선인은 규탄 입장을 밝혔고, UN 안전보장이사회도 대책 마련에 나섰어요.

Blaming one another

After North Korea fired a projectile presumed to be an ICBM into the East Sea, President Moon Jae-in and President-elect Yoon Suk-yeol will probably blame one another. Moon championed rapprochement with North Korea while Yoon has called for strong reactions to its provocations.

fired: 쏘다, 발사하다

projectile: 발사체

presume: 추정하다

ICBM: 대륙간 탄도 미사일

East Sea: 동해

president: 대통령

president-elect: 대통령 당선인

probably: 아마도

blame: 비난하다

champion: 지지하다, 옹호하다, 방어하다

rapprochement: 화해, 관계개선

call for~: ~를 요구하다

reaction: 대응, 반응

provocation: 도발

北韩趁韩国政权更迭发射ICBM

3月24日,北韩从平壤顺安一带向东海方向发射一枚洲际弹道导弹(ICBM),导弹最高飞行高度6200km,飞行距离1080km。2018年北韩曾向国际社会承诺暂停ICBM试射,时隔3年11个月后北韩违背了这项承诺。过去在大韩民国政权更迭时期,北韩也都通过进行核试验、发射导弹等方式进行挑衅。文在寅总统、美国政府、候任总统尹锡悦都对此进行了谴责,联合国安理会也将针对此事开会商议对策。