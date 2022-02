[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…베이징 올림픽 편파 판정 논란

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

베이징 겨울올림픽 편파 판정 논란

코로나19에 시달리는 지구촌에 찾아온 축제, 베이징 겨울올림픽. 뜨거웠던 열기만큼이나 논란도 많았습니다. 그중 하나가 쇼트트랙 등에서 나온 편파 판정인데요. 혼성 계주에선 교대가 제대로 되지 않았고, 남자 1000m에선 한국의 황대헌·이준서 선수가 석연치 않게 탈락된 후 결승에선 헝가리 선수가 실격됐죠. 이 판정의 수혜자는 모두 중국 선수였습니다. 한국·헝가리 등은 정식 항의했고 외신의 비판 보도와 함께 ‘이게 올림픽 정신이냐’는 비난이 쏟아졌죠.

Rinky-dink

In the semifinals on Monday of the men’s 1,000-meter short track speed skating in the Beijing Winter Olympics, two Korean skaters were disqualified for fouls, and in the final in the same day, a Hungarian skater was disqualified for the same reason, which ended with the victory of a Chinese skater with no record of taking first place in the preliminaries and semifinals.

rinky-dink: 엉터리, 싸구려.

semifinal: 준결승전.

short track speed skating: 쇼트트랙 경기. 참고로, 'speed skating'까지 붙여줘야 '쇼트트랙 경기'란 뜻이 됨.

Winter Olympics: 동계올림픽.

disqualify: 실격시키다.

foul: 파울, 부정행위.

final: 결승전.

in the same day: 같은 날에.

for the same reason: 같은 이유로.

ended with~: ~로 끝나다.

with no record of ~: ~ 기록이 전혀 없는.

preliminaries: 예선전.

北京冬奥会判罚惹争议

对于正饱受新冠疫情折磨的地球村来说,北京冬季奥运会无疑是一场久违的盛大庆典活动。不过与比赛同样激烈的还有赛场上的判罚争议。混合接力赛交接棒空缺被无视,男子1000米比赛中黄大宪、李俊瑞选手意外出局,决赛中匈牙利选手被判出局,这些判决都对中国队选手有利。韩国、匈牙利队已经正式提出抗议,外媒也纷纷对此进行报道,并批判该举动“有违奥运精神”。