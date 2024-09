"'Child Sex Dolls and Robots: More Than Just an Uncanny Valley” MH Maras, L Shapiro(2017)'도 이러한 가상 음란물이 현실 아동에 대한 도착증과 관련 있으며 실제 아동에 대한 성적 공격으로 이어지는 관문 역할을 할 것이라며 규제를 주장하고 있다."

ID '@HaxenHammer'