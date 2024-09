앤디 김의 네거티브 정면돌파, 한인 300명 지역구서 통했다

선거 기간 중 앤디 김을 괴롭혔던 상대 후보 측의 공세 포인트는 ‘인종’이었다. 경쟁자인 톰 맥아더 후보 측은 앤디 김이 중산층 세금 인상에 찬성한 민주당 인사로부터 돈을 받는 것처럼 묘사하면서 돈을 쥐고 있는 손과 앤디 김의 얼굴을 나란히 배치해 마치 검은 돈과 연관 있는 듯이 묘사하는 동영상 광고까지 유통시켰다. 이 광고 마지막엔 “앤디 김, 그는 우리의 일원이 아니다(ANDY KIM. HE’S NOT ONE OF US)”라는 말까지 넣었다. 앤디 김이 백인 주류사회에 속하지 않는 ‘이방인’이라는 인식을 퍼뜨리려 했다. 앤디 김의 지역구인 뉴저지 제3선거구는 오션 카운티와 벌링턴 카운티를 합친 선거구인데 두 카운티 모두 백인 주민들이 대부분이다. 앤디 김은 자신의 세 살짜리 아이와 유튜브를 보다가 이 광고를 발견하고 아연실색했다고 한다.