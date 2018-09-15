1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

중앙SUNDAY 뉴스

[인사] 보건복지부 外

중앙선데이

입력

지면보기

601호 08면

◆보건복지부▶인구정책실 아동권리과장 변효순▶질병관리본부 장기이식관리과장 서명용▶국립나주병원 서무과장 이창섭

◆국토교통부▶공간정보제도과장 손종영▶국가공간정보센터장 성윤모▶국토지리정보원 공간영상과장 정해익▶지적재조사기획단 사업총괄과장 김영욱▶서울지방항공청 김포항공관리사무소장 박세필▶주거복지정책과장 김석기▶해외건설지원과장 이명섭

◆해양수산부▶기획조정실장 박준영▶해양정책실장 최준욱▶수산정책실장 최완현▶대변인 황종우▶인천지방해양수산청장 박경철▶어업정책과장 최용석▶어촌양식정책과장 윤분도▶미래전략팀장 노재옥▶부산지방해양수산청 선원해사안전과장 황준성

◆농촌진흥청<승진>▶충청북도 농업기술원장 송용섭

◆충남대학교▶기획처장 김규용▶산학연구본부장·산학협력단장·산학연구본부 산학협력중개센터장 이영석▶기획1부처장 박용한▶산학연구본부 본부장·산학협력단 1부단장 정종율▶산학협력단 2부단장·산학협력단 기술사업화센터장·산학연구본부 산학협력중개센터 부센터장 손영구

◆동의대학교▶동의PRIME사업단 진로취업교육센터 소장·창업교육센터 소장 김남규▶한의과대학장 김훈▶의료보건생활연구소장 구은미▶IPP사업단 부단장 조삼현▶한의과대학 부학장 김원일▶경영대학원 부원장 추승우

◆머니투데이▶산업2부장·증권부장(부국장대우) 송기용▶더리더 에디터 채원배

◆KBS▶성평등센터 성평등부장 이순화

◆CBS▶상무·마케팅본부장 양경주

◆한국원자력통제기술원▶통제이행본부장 유호식▶통제정책센터장 조성연▶통제이행본부 안전조치실장 안승호▶〃수출입통제실장 신동훈▶〃물리적방호실장 장성순▶〃사이버보안실장 권국희▶비확산기술지원센터 비확산정책분석실장 이영욱▶〃비확산기술지원실장 정승호

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT