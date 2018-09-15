[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶인구정책실 아동권리과장 변효순▶질병관리본부 장기이식관리과장 서명용▶국립나주병원 서무과장 이창섭
◆국토교통부▶공간정보제도과장 손종영▶국가공간정보센터장 성윤모▶국토지리정보원 공간영상과장 정해익▶지적재조사기획단 사업총괄과장 김영욱▶서울지방항공청 김포항공관리사무소장 박세필▶주거복지정책과장 김석기▶해외건설지원과장 이명섭
◆해양수산부▶기획조정실장 박준영▶해양정책실장 최준욱▶수산정책실장 최완현▶대변인 황종우▶인천지방해양수산청장 박경철▶어업정책과장 최용석▶어촌양식정책과장 윤분도▶미래전략팀장 노재옥▶부산지방해양수산청 선원해사안전과장 황준성
◆농촌진흥청<승진>▶충청북도 농업기술원장 송용섭
◆충남대학교▶기획처장 김규용▶산학연구본부장·산학협력단장·산학연구본부 산학협력중개센터장 이영석▶기획1부처장 박용한▶산학연구본부 본부장·산학협력단 1부단장 정종율▶산학협력단 2부단장·산학협력단 기술사업화센터장·산학연구본부 산학협력중개센터 부센터장 손영구
◆동의대학교▶동의PRIME사업단 진로취업교육센터 소장·창업교육센터 소장 김남규▶한의과대학장 김훈▶의료보건생활연구소장 구은미▶IPP사업단 부단장 조삼현▶한의과대학 부학장 김원일▶경영대학원 부원장 추승우
◆머니투데이▶산업2부장·증권부장(부국장대우) 송기용▶더리더 에디터 채원배
◆KBS▶성평등센터 성평등부장 이순화
◆CBS▶상무·마케팅본부장 양경주
◆한국원자력통제기술원▶통제이행본부장 유호식▶통제정책센터장 조성연▶통제이행본부 안전조치실장 안승호▶〃수출입통제실장 신동훈▶〃물리적방호실장 장성순▶〃사이버보안실장 권국희▶비확산기술지원센터 비확산정책분석실장 이영욱▶〃비확산기술지원실장 정승호