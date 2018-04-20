[인사] 헌법재판소 外

◆헌법재판소<신규 임명>▶헌법연구관 김병욱
◆경북도<4급 승진>▶정보통신과장 권진철▶어업기술센터소장 오동희▶자연재난과장 이성언▶북부건설사업소장 김정태▶대구지사장 직무대리 진원식▶산림환경연구원장 직무대리 김재준 <4급 전보>▶농촌개발과장 김정수▶하천과장 배만규
◆연합뉴스▶강원취재본부장 유형재▶인천취재본부장 안수훈▶울산취재본부장 이상현▶경남취재본부장 지성호▶대구경북취재본부장 임상현▶광주전남취재본부장 송형일▶논설위원실 논설위원 윤근영 황재훈▶콘텐츠평가실 콘텐츠평가위원 조채희 맹찬형▶정치부장 고형규▶통일외교부장 인교준▶문화부장 김태식▶경제부장 정준영▶산업부장 권혁창▶소비자경제부장 박창욱▶증권부장 경수현▶IT의료과학부장 김인철▶사회부장 공병설▶전국부장 강의영▶스포츠부장 최태용▶사진부장 백승렬▶국제뉴스1부장 노효동▶국제뉴스2부장 유창엽▶국제경제부장 김지훈▶다국어뉴스부장 문관현▶융합뉴스부장 현영복▶탐사보도팀장 임화섭▶디지털뉴스부장 이상원▶영상미디어부장(콘텐츠혁신TF팀장 겸임) 김태한▶DB부장 도광환▶총무부장 변태수▶통일언론연구소 설립추진단 부단장 이우탁▶관리부장 최명기▶공익사업부장 김재홍▶마케팅부장 고웅석▶TV마케팅부장 정승종▶정보사업부장 구성진▶IT운영부장(IT운영부 보안팀장 겸임) 김진규▶콘텐츠편집부장 한승호▶콘텐츠사업부장 정승훈▶기획조정부장 제현인▶기획조정실 미디어전략팀장 심인성▶정보사업국 홍보사업팀장 이봉준▶정보사업국 글로벌전략팀장 김범수▶미디어기술국 ERP팀장 박진용▶미디어기술국 기술지원팀장 남경현▶미디어개발부 서비스개발팀장 전병욱▶디지털융합본부 미디어랩팀장 박진형▶TV마케팅부 마케팅1팀장 유정우