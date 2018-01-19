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사회 사회일반

[인사] 법제처 外

중앙일보

입력

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종합 24면

◆법제처<고위공무원 승진>▶행정법제국 법제심의관 김성원<과장급 전보>▶법령해석국 법령해석총괄과장 손대수▶법제지원국 행정규칙 전담 법제관 이광제

◆한국교통연구원[보직인사]▶부원장 김연명<본부장/단장>▶4차산업혁명교통연구본부장 신희철▶종합교통연구본부장 성낙문▶도로교통연구본부장 유정복▶철도교통연구본부장 김훈▶항공교통연구본부장 송기한▶물류연구본부장 서상범▶국가교통빅데이터사업단장 김주영▶글로벌교통협력단장 권영종<팀장/센터장>▶통합모빌리티·플랫폼기반교통연구팀장 안근원▶스마트시티교통연구팀장 김태형▶자율주행·미래차연구센터장 김규옥▶AI·빅데이터분석연구팀장 신희철▶광역교통·행정연구팀장 모창환▶출퇴근·환승교통연구팀장 박준식▶소외계층이동권연구팀장 박상우▶기후변화·지속가능교통연구팀장 이성원▶도시재생교통연구센터장 박경아▶도로정책·운영연구팀장 조한선▶보행·친환경개인교통연구팀장 우승국▶교통법제연구팀장 장한별▶민자도로관리연구센터장 박지형▶국가교통안전연구센터장 한상진▶고속철도·산업연구팀장 최진석▶민자철도·교통공공성연구센터장 김연규▶동북아북한인프라연구센터장 서종원▶광역급행철도연구팀장 김훈▶항공산업·일자리연구팀장 박진서▶항공안전·드론연구팀장 한재현▶공항·소음분석센터장 송기한▶물류시장·일자리연구팀장 이태형▶물류4.0연구팀장 민연주▶물류인프라·안전연구팀장 노홍승▶물류기업인증·분석센터장 서상범▶교통물류일자리조사분석팀장 박인기▶OD조사·네트워크분석팀장 조종석▶교통빅데이터플랫폼구축팀장 천승훈<실장>▶감사실장 안석

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