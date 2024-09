[미리보는 오늘] “11시 50분 청와대” 페북 라이브 켤 준비 되셨나요?

“11시 50분 청와대입니다” 페이스북 라이브 켤 준비 되셨나요?

청와대가 ‘11시 50분 청와대입니다’라는 이름으로 국민 여러분을 찾아갑니다. 오늘부터 청와대 페이스북 계정에는 ‘페이스북 라이브’ 방송이 시작되는데요. 방송은 매주 월요일부터 금요일까지 오전 11시 50분에 시작돼 10분여간 진행된다고 합니다. 고민정 부대변인과 함께하는 ‘11시 50분 청와대입니다’에서는 문재인 대통령의 일정, 정책부터 숨은 이야기들까지 청와대의 다양한 이야기를 들려줄 예정이라고 합니다.

자유한국당이 최고위를 엽니다. ‘박근혜 출당’ 종결될까요?

자유한국당의 ‘탈당 권유’ 징계를 받은 박근혜 전 대통령이 이의 제기 시한인 어제까지 아무런 의견을 내지 않은 가운데 한국당은 오늘 최고위원회를 열고 박 전 대통령의 출당을 논의합니다. 당규에 따르면 탈당 권유 징계를 받은 자가 기한 내 이의를 제기하지 않을 경우 제명 처리되는 만큼, 홍준표 대표는 박 전 대통령의 출당이 최고위의 ‘의결 사항’이 아닌 ‘보고 사항’이라는 입장을 강조했습니다. 하지만 친박계의 반발이 거셀 경우 이 문제를 표결로 처리할 수도 있다는 전망이 나오는데요, 김태흠ㆍ이재만ㆍ류여해 최고위원은 홍 대표의 인적청산 방식에 부정적인 입장을 고수하고 있고, 정우택 원내대표와 김광림 정책위의장도 모호한 입장을 취하고 있어 표결이 진행될 경우 그 결과는 예측하기 어려워 보입니다.

입법과제 10여개 공동추진…정책연대에 시동거는 국민의당ㆍ바른정당

국민의당과 바른정당이 오늘 오전 공동 법안을 발표하는 기자간담회를 엽니다. 이 자리에서 국민의당 김동철 원내대표와 바른정당 주호영 당대표 권한대행 겸 원내대표는 원내 현안 가운데 공감대를 형성한 10여개 입법 과제를 공동 추진한다는 계획을 밝힐 계획입니다. 특별감찰관법ㆍ방송개혁법안ㆍ공수처(고위공직자비리수사처) 설치 법안ㆍ경제활성화법안 등이 포함될 것으로 보이는 데요, 두 당의 입법 공동추진 범위가 언론개혁에서부터 경제ㆍ사법 등 부문까지 아우른다는 점에서 정책공조가 나름의 진전을 이뤘다는 평가도 나오고 있습니다. 하지만 이러한 연대 논의가 탄력을 받을 수 있을지 의문이라는 지적도 나오고 있는데요, 바른정당 내에서도 자유한국당과 재결합하고자 하는 ‘보수통합’의 목소리가 커지고 있기 때문이죠. 야권 재편의 길은 아직 불투명한 상황이네요.

부산ㆍ경남 시외버스 1800여 대, 오늘부터 무기한 파업에 들어갑니다

부산과 경남을 오가는 시외버스 1840여 대가 오늘부터 파업에 들어갑니다. 전국자동차 노동조합연맹 경남본부에 따르면 파업에 동참하는 시외버스 업체는 모두 36곳으로 전체의 70%에 이릅니다. 이 버스들은 부산 서부터미널, 마산터미널, 진주터미널 등을 오가는 버스로 부산ㆍ경남지역 시외버스 이용자들의 큰 불편이 우려되는 상황입니다. 파업 참여 노조 측은 그동안 사측과 임금 및 단체교섭 협상을 벌였지만 6차 협상이 진행되도록 입장차를 좁히지 못했다며 이같은 결정을 내린 배경을 설명했습니다. 이들은 하루 10시간씩 한 달에 21일간 일한다며 안전한 버스 운행을 위해 근무 일수를 줄여달라고 요구하고 있습니다. 노조는 해결점을 찾을 때까지 무기한 파업을 할 계획이라고 밝혔습니다.

전국에 흐리고 가을비…우산 챙기세요

오늘은 전국에 한차례 가을비가 내린 뒤 다시 가을 추위가 찾아오겠습니다. 출근길에는 우산을 챙기셔야겠습니다. 비는 오늘 새벽에 중서부 지방부터 내리기 시작하겠는데요, 수도권과 영서, 경북 해안에는 5~20㎜, 그 밖의 충청 이남 지방에는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠습니다. 오늘은 전국이 흐린 가운데 아침에는 내륙을 중심으로 안개가 짙겠습니다. 서울의 한낮기온 17도를 비롯해서 춘천 16도, 대전 16도, 전주 18도가 예상됩니다. 주말에는 기온이 더 떨어져 다시 가을 추위가 기승을 부리겠습니다. 토요일 아침 서울 기온은 4도, 일요일 아침 기온은 3도까지 떨어지면서 부쩍 추워지겠습니다.

‘박근혜 출당’ 의지 다진 홍준표 대표의 운세는?

음력 9월 15일 중앙일보 오늘의 운세입니다. 오늘 박근혜 전 대통령의 출당 문제를 마무리하겠다던 홍준표 자유한국당 대표의 운세는 어떨까요? 홍 대표는 54년생 말띠로, 오늘 ‘마음 가는 대로 해볼 것’이라는 운입니다. 과연 이러한 조언이 잘 맞아떨어질까요? 어떠한 결과가 내려질지 주목됩니다. 토끼띠는 오늘 여러모로 조심하셔야겠어요. 51년생은 힘쓰는 일이나 무리가 되는 일은 되도록 하지 않는 편이 좋겠으며, 75년생도 책임질 일은 피하라고 합니다. 소띠도 비슷한 조심해야할 기운입니다. 38년생은 찬 음식 먹지 말고 소화 잘되는 음식을 드시라고 합니다. 62년생은 귀찮은 일이나 사람 만날 수도 있고, 86년생에게는 내 일이 아니면 간섭 말라고 조언합니다. 오늘만 지나면 주말입니다. 잘 버텨 보시죠. 그밖의 띠별ㆍ생년별 총운은 중앙일보 오늘의 운세에서 확인하세요.

안철수 국민의당 대표는 독일ㆍ이스라엘로…

안철수 국민의당 대표가 오늘부터 나흘간 독일과 이스라엘을 차례로 방문합니다. 이번 방문의 키워드는 ‘안보’와 ‘혁신경제’인데요. 안 대표는 먼저 독일 프랑크푸르트에서 핵 안보 전문가들과 만나 핵무기 실태 등 현안에 대해 설명을 듣습니다. 이어 이스라엘로 이동해 의회 지도자 등과 만나 안보 문제에 관해 의견을 교환할 계획입니다. 자율주행차기술업체 등 이스라엘 혁신경제 현장도 둘러볼 예정입니다.



평창 고랭지배추로 김장하러 오세요

강원도 평창군이 평창 고랭지 배추의 우수성을 알리기 위해 오늘부터 열흘간 진부면 오대천 축제장에서 김장축제를 개최합니다. 축제 참여자들은 행사장에서 냉지에서 생산된 배추와 토종 갓, 고춧가루, 양파, 대파 등의 원료를 직접 사 맞춤형 김장하기 체험을 할 수 있습니다. 축제 기간에는 김장체험을 비롯해 전통 떡메치기, 목공예체험 등 다양한 체험행사가 진행됩니다. 평창지역은 생산되는 배추는 높은 일교차로 인해 조직이 단단하고, 당도와 유용 영양성분의 함량이 높은 것이 특징입니다. 이번 주말 평창으로 김장 여행 떠나 보는 것은 어떨까요.



국내 출시 앞둔 닌텐도 스위치 ‘500대 한정’ 예약 판매 시작합니다

다음 달 1일 국내 정식 출시를 앞둔 일본 게임업체 닌텐도의 신형 게임기 ‘닌텐도 스위치’의 예약 판매가 오늘부터 시작합니다. 프리미엄 큐레이션 종합쇼핑몰 G9는 이날 오전 10시부터 닌텐도 스위치를 500대 한정으로 예약 판매하기로 했습니다.



그룹 ‘워너원’의 새 리얼리티 프로그램, 소년같은 모습을 지켜봐주세요

보이그룹 워너원의 새로운 리얼리티 프로그램이 첫선을 보입니다. 오늘 케이블 프로그램 Mnet에서는 ‘워너원 고:제로 베이스’(Wanna One Go: ZERO BASE)를 방송합니다. 프로그램 이름에서 ‘제로 베이스’의 뜻은 워너원 멤버들이 평범한 소년으로 돌아가 순수한 매력을 보여준다는 콘셉트를 의미합니다. 오늘 방송에서는 공연차 미국으로 간 워너원 멤버들이 비하인드 영상 등이 공개됩니다.