피겨 최다빈, 핀란디아 트로피 쇼트 10위

피겨스케이팅 국가대표 최다빈(17·수리고)이 시즌 두 번째 국제대회인 핀란디아 트로피 쇼트프로그램에서 10위에 머물렀다.

최다빈은 7일(한국시간) 핀란드 에스포에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 핀란디아 트로피 여자 시니어 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 26.29점, 예술점수(PCS) 25.77점을 받아 합계 52.06점으로 27명 중 10위에 올랐다. 올해 3월 세계선수권대회에서 받은 공인 최고점(62.66점)에는 한참 못 미쳤다.

'파파 캔 유 히어 미'(Papa Can you Hear Me) 배경음악에 맞춰 연기한 최다빈은 장기인 첫 점프에서 실수를 저질렀다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 회전수 부족으로 다운그레이드 판정을 받아 수행점수(GOE) 1.40점이 깎였다. 올해 첫 국제대회였던 네펠라 트로피에서 실수했던 트리플 플립도 회전수 부족으로 인해 1.05점을 감점당했다. 더블 악셀을 제외한 전체적인 점프가 불안했다. 스텝시퀀스와 레이백 스핀도 레벨3로 처리했다.

최다빈과 함께 출전한 최유진(17·화정고)은 12위(49.78), 윤서영(17·용화여고)은 23위(36.19점)를 기록했다. 엘리자베타 툭타미셰바(러시아)가 67.82점으로 1위, 마리아 소츠코바(러시아)가 67.69점으로 2위에 올랐다.

한편 폴란드 그단스크에서 열린 주니어 그랑프리 6차 대회에 출전한 임은수(14·한강중)는 프리스케이팅에서 103.98점을 받았다. 전날 쇼트프로그램 58.6점을 더해 총점 162.58점을 기록한 임은수는 4위에 올랐다.

김효경 기자 kaypubb@joongang.co.kr