美 월가 ‘겁없는 소녀상’ 화제…소녀상의 의미는?

미국 뉴욕 월스트리트 한복판에 세워진 ‘겁없는 소녀상’이 화제다. 이 소녀상은 8일 ‘세계여성의 날’을 하루 앞둔 7일 새벽 월스트리트의 증권거래소 앞에 세워졌다.

‘겁없는 소녀(Fearless Girl)’란 제목의 동상이다. 맞은 편에는 그 유명한 황소 상이 서 있어서, 마치 황소에 맞서는 듯한 느낌을 준다. 이 소녀는 양다리를 벌린 채 양손을 허리춤에 척 올려놨다.

AP통신은 조각가 크리스텐 비르발이 제작한 이 작품이 ‘세계여성의 날’ 행진 참가자들 사이에서 큰 인기를 누리는 동시에 여성의 힘을 나타내는 아이콘으로 등극했다고 보도했다. 뉴욕타임스는 같은 날짜 오피니언 페이지에 게재한 칼럼을 통해 “때로는 서있는 것만으로도 많은 변화를 만들어낼 수 있다는 사실을 이 소녀상이 잘 보여준다”고 칭찬했다.

동상은 보스턴의 투자회사인 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스가 기업 내 여성 지도력 증진을 촉구하는 의미에서 제작비 전액을 부담해 세웠다. 소녀상 발 밑에는 “여성의 리더십 파워를 알아라. 그는 차이를 만든다(Know the power of women in leadership. SHE makes a difference)”라고 적혀 있다.

뉴욕시는 ‘겁없는 소녀상’의 임시 설치를 허락한 상태이다. 황소상 앞에 정식으로 소녀상을 세울지 여부는 아직 논의 중인 것으로 알려졌다.