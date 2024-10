[문화 동네] 에드 시런 신곡 2곡 동시에 빌보드 톱10 外

에드 시런 신곡 2곡 동시에 빌보드 톱10

영국 싱어송라이터 에드 시런(26)의 신곡 2곡이 함께 빌보드 싱글차트 TOP10에 이름을 올리는 진기록을 세웠다. 빌보드는 17일(현지시간) “‘셰이프 오브 유(Shape Of You)’은 1위, ‘캐슬 온 더 힐(Castle On The Hill)은 6위에 올라 에드 시런이 빌보드 사상 최초로 10위권 내에 2곡을 동시에 올린 아티스트가 됐다”고 밝혔다.

중앙박물관, 일본미술품 3건 새로 공개

국립중앙박물관(관장 이영훈)은 지난해 구입한 일본미술품 3건을 상설전시관 3층 아시아관 일본실에서 새로 공개한다. 봄과 겨울을 소나무·거북이·원앙으로 표현한 ‘송구원앙도병풍(松龜鴛鴦圖屛風)’, 일본의 다양한 공예기법을 살펴볼 수 있는 마키에(蒔繪) 종이상자 와 벼루상자 총 3건 5점이다. 다음달 8일 작품 설명회도 열린다.

타악기 연주가 공성연 내일 독주회

타악기 연주가 공성연씨의 독주회가 2017년 금호영아티스트콘서트의 하나로 21일 오후 8시 서울 금호아트홀에서 열린다.