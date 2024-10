대통령은 여름휴가를 어떻게 보낼까…오바마 휴가 음악 공개

지난 7일 임기 마지막 여름 휴가를 떠난 버락 오바마 미국 대통령이 휴가지에서 즐겨 듣는 그의 ‘플레이리스트’ 39곡을 공개했다. 지난 여름 휴가에 이어 두 번째 공개다.

백악관은 11일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 “오바마 대통령이 그가 직접 고른 노래를 다시 한 번 공유했다. 낮에 듣기 좋은 노래(daytime)와 밤에 듣기 좋은 노래(night) 두 가지 리스트”라며 39곡을 올렸다.

낮에 듣기 좋은 노래는 모두 19곡이다. 1961년 데뷔해 캘리포니아를 대표해 온 서퍼 뮤직 밴드 비치보이스의 ‘굿 바이브레이션스’(Good Vibrations), 지난 4월 숨진 전설적인 팝 가수 프린스의 ‘유 갓 더 룩’(U Got the Look) 등 60~80년대를 대표하는 노래들이 주를 이룬다. 제이 지(Jay-Z)와 퍼렐이 함께 부른 ‘소 앰비셔스’(So Ambitious), 코린 베일리 래의 ‘그린 애로디지액’(Green Aphrodisiac) 등 최신 노래도 곁들였다. 밤에 듣기 좋은 노래엔 앤써니 해밀턴의 ‘두 유 필 미’(Do you Feel Me), 빌리 홀리데이의 ‘러버 맨’(Lover Man) 등 서정적인 노래들이 포함됐다.

오바마 대통령은 가족들과 함께 매사추세츠주(州) 마서스 비니어드에서 가족들과 이 노래를 들으며 휴가를 보내고 있다. 하지만 언제 무슨 일이 일어날 지 모르는 상황인만큼 국가 안보 담당인 수전 라이스 보좌관 등은 휴가지에 함께 머물고 있다.

대통령들도 1년에 한 번 여름 휴가는 챙겨가는 경우가 많다. 가장 최근 휴가가 화제가 됐던 건 캐나다의 쥐스탱 트뤼도 총리다. 7월 말부터 총 2주간 휴가를 썼는데 캐나다 동부 퀘벡주에서 국민들과 함게 휴가를 보냈다. 해변에서 서핑을 한 뒤 시민들과 셀카를 찍는가 하면, 상의를 벗고 동굴을 돌아다니는 모습이 일반 시민들의 사진에 포착되기도 했다. 현지 언론은 “희귀한 건 포켓몬이 아니라 트뤼도 총리”라며 그의 휴가 소식을 전했다.

반면 급박한 국내 사정으로 휴가가 취소되는 경우도 있다. 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 그렇다. 그는 휴가 중이던 지난달 15일 터키 남부 마리스에서 가족과 함께 휴가를 보내던 중에 쿠데타 사태를 맞았다. 쿠데타 소식을 접한 그는 급하게 휴가를 취소하고 이스탄불로 돌아와 쿠데타를 진압했다. 지난 7일엔 쿠데타 반대 궐기대회인 '민주주의와 순국자를 위한 집회'가 열렸다. 유럽과 아시아를 가르는 마르마라해변을 붉은 터키국기로 물들인 500만 군중 앞에서 에르도안은 두 팔을 번쩍 들어보이며 뜨거운 여름을 보내고 있다.

<오바마 대통령이 고른 낮에 듣기 좋은 음악>

LoveHate Thing - Wale Smooth Sailin' - Leon Bridges Elevator Operator - Courtney Barnett Home - Edward Sharpe and the Magnetic Zeros Many the Miles - Sara Bareilles Tightrope - Janelle Monáe Classic Man - Jidenna So Ambitious - Jay Z feat. Pharrell Me Gustas Tu - Manu Chao Forever Begins - Common The Man - Aloe Blacc As We Enter - Nas & Damian "Jr. Gong" Marley Sinnerman - Nina Simone U Got the Look - Prince Rock Steady - Aretha Franklin Good Vibrations - Beach Boys Don't Owe You A Thang - Gary Clark Jr. Man Like That - Gin Wigmore II B.S. (edit) - Charles Mingus

If I Have My Way - Chrisette Michele Espera - Esperanza Spalding Tell It Like It Is - Aaron Neville Alright - Ledisi Trapped By A Thing Called Love - Denise LaSalle Lady - D'Angelo So Very Hard to Go - Tower of Power Midnight Sun - Carmen McCrae Cucurrucucú Paloma - Caetano Veloso Green Aphrodisiac - Corinne Bailey Rae I'll Be There for You / You're All I Need - Mary J. Blige / Method Man Lover Man - Billie Holiday Criminal - Fiona Apple Acid Rain - Chance the Rapper My Funny Valentine - Miles Davis Do You Feel Me - Anthony Hamilton I Get Lonely - Janet Jackson Lean In - Lizz Wright All Day Music - War Say Yes - Floetry

오바마 대통령이 고른 밤에 듣기 좋은 음악>정종문 기자 persona@joongang.co.kr