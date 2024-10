33억199만 달러

지난 2분기 내국인이 해외에서 결제한 신용카드 총액. 1분기보다 3.3% 늘었다. 해외 여행객의 씀씀이가 커졌기 때문이다. 2분기 내국인 출국자 수는 455만 명으로 1분기보다 5.3% 감소했지만 1인당 카드 사용액은 729달러로 1분기보다 6.7% 늘었다.?

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS