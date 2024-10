걸스데이 혜리 MAMA 수상자 선정소감 “미안하고 사랑합니다”

사진=일간스포츠



걸그룹 걸스데이 혜리(20)가‘2014 MAMA'(Mnet Asian Music Awards) 수상 소감을 밝혔다.

혜리는 4일 자신의 트위터에 “많은 분들이 사랑해주셔서 큰상 받았어요. 미안하고 고맙습니다. 정말 너무 너무 많이 부족하지만 열심히 하겠습니다. 많이 많이 미안하고 사랑해요 지켜봐주세요”라는 글을 남겼다.

앞서 혜리가 속한 걸스데이는 지난 3일 오후 홍콩 아시아 월드 엑스포 아레나(AsiaWorld-Expo)에서 열린 2014 MAMA에서 베스트 댄스 퍼포먼스 여자그룹 부분 수상자로 선정됐다.

한편‘2014 MAMA’는 지난해 10월 23일부터 올 10월 27일 사이 발매된 음반과 음원 및 해당 가수들을 대상으로 시상을 진행했다. 시청자 투표(인터넷, 모바일), 전문 심사위원단의 심사, 전문 리서치 기관을 통한 선호도 조사, 음반 판매량, 디지털 통합 차트(음원 판매량), 선정위원회 심사 등을 종합해 각 부문 수상작(자)을 최종 선정했다.

2014 MAMA 수상자 명단

▲Unionpay 올해의 노래상=태양 ▲Unionpay 올해의 앨범상=엑소 ▲Unionpay Asian Artist of the Year in Asia=엑소 ▲The most Popular Vocalist=아이유 ▲ Youku-Tudou 베스트 뮤직비디오=2PM ▲베스트 랩 퍼포먼스=에픽하이 ▲여자가수상=아이유 ▲남자가수상 =태양 ▲베스트 밴드 퍼포먼스=씨엔블루 ▲베스트 보컬 퍼포먼스 여자=에일리 ▲베스트 보컬 퍼포먼스 남자=태양 ▲베스트 콜라보레이션=소유&정기고 ▲베스트 댄스 퍼포먼스 그룹 여자 =걸스데이 ▲K-POP FANS‘ CHOICE MALE=인피니트 ▲K-pop Fan’s Choice Female=태티서 ▲여자그룹상=씨스타 ▲남자그룹상=엑소 ▲베스트 댄스 퍼포먼스 솔로=선미 ▲베스트 OST=린 ▲스타일 인 뮤직=정준영 ▲International Favorite Artist=존 레전드(John Legend) ▲Favorite Music in China=젓가락 형제 ▲신인상=위너(WINNER) ▲베스트 아시안 스타일 =엑소

온라인 중앙일보