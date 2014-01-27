[인사] 이화여대 外

◆이화여대▶교육대학원장 성효현▶외국어교육특수대학원장 윤영은▶연구처부처장·산학협력단부단장·창업보육센터소장 이화정▶대외협력부처장 오은진▶의무산학부단장 강덕희▶부속이화·금란고등학교장직무대리 이영하▶국제하계대학교학부장 김현수▶경영전문대학원부원장 정명호▶의학전문대학원의학교육부장 홍영선▶법학전문대학원학생부원장·법학과장 이승욱▶사회과학대학교학부장·사회과학부장 주소현▶자연과학대학교학부장 차지환▶대학원뇌인지과학과장 손형진▶〃화학나노학과장 정병문▶〃영재교육협동과정주임교수 임미연▶〃조형예술학전공주임교수 김남시▶심리학전공주임교수 안현의▶수학전공주임교수 이재혁▶분자생명과학부장·화학·나노과학전공주임교수·청정에너지소재연구소장 황성주▶생명과학전공주임교수·바이오인포매틱스연계전공주임교수 강상원▶환경·식품공학부장 박지형▶식품공학전공주임교수 박진병▶디자인학부장 최유미▶시각디자인전공주임교수 김수정▶교육공학과장·멀티미디어학연계전공주임교수 임규연▶간호학부장·간호과학연구소장 김미영▶해부학교실주임교수 한기환▶이화미디어센터부주간 이형숙▶통일학연구원장 조동호▶국제개발협력연구원부원장 신현상▶초기우주과학기술연구소장 김용표▶사회복지연구소장 정순둘▶특수교육연구소장 박은혜▶사회체육교육센터장 이경옥
◆한국무역보험공사<2급 승진>▶프로젝트기획팀장 장진욱▶정보화기획팀장 신민철<부서장급 전보>▶영업총괄부장 임양현▶중견기업부장 유제남▶프로젝트금융총괄부장 황인규▶선박금융부장 이경래▶리스크총괄부장 권창오▶단기심사부장 노병인▶광주전남지사장 안홍준▶현장경영추진실장 류동윤▶마케팅·애로해소반장 홍오표▶코트라 해외투자협력실 파견 임석록