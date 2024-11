[클래식&발레] 7월 24~9월 14일 공연작 12편

이번 주부터 한 달여 동안 펼쳐지는 클래식·오페라·발레·국악 정보를 일목요연하게 정리해드립니다. 서울 주요 공연장에서 볼 수 있는 작품입니다. 다음 번에는 주요 박물관·미술관·갤러리에서 열리는 전시 일정을 소개합니다.

클래식

① 이럴 때 이런 음악

‘2013 해설이 있는 청소년을 위한 음악회’

일시: 8월 10, 11, 14, 15일 오후 5시

장소: 세종문화회관 M씨어터

특징: 클래식 매니어인 개그맨 김현철이 들려주는 재미있는 클래식 이야기. 김현철은 SBS ‘이숙영의 파워 FM’ 라디오에서 클래식 코너를 진행 중

출연: 김현철, 노블 트리오, 서울오페라컴퍼니 등

가격: R석 3만원, S석 2만원, A석 1만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 훈엔터테인먼트

문의: 02-332-5545, www.hoonent.com

② 경기필 브루크너 교향곡 8번

일시: 8월 21일 오후 8시

장소: 예술의전당 콘서트홀

특징: 독일에서 지휘자 겸 작곡자로 활동 중인 클라우스 아르프 지휘로 브루크너 교향곡을 연주

출연: 클라우스 아르프 지휘자

가격: A석 4만원, B석 3만원, C석 2만원, 휠체어 A석 4만원, 휠체어 C석 2만원.

입장연령: 만 7세 이상

주최: 경기도문화의전당

문의: 031-230-3200, www.ggac.or.kr

③ KBS 교향악단 ‘제672회 정기연주회’

일시: 8월 23일 오후 8시

장소: 예술의전당 콘서트홀

특징: 오스트리아 잘츠부르크 모차르테움, 도쿄 심포니 음악감독으로 유명한 위베르 수당이 지휘봉을 잡아 낭만주의 작곡가의 대표주자 차이콥스키와 리스트의 작품을 연주

출연: 위베르 수당(지휘자), 데이비드 김(바이올린)

가격: R석 6만원, S석 4만원, A석 3만원, B석 2만원, 휠체어 S석 4만원, 휠체어 A석 3만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: KBS 교향악단

문의: 02-6099-7400, www.kbssymphony.org

④ 서울시향 특별음악회

정명훈의 말러 교향곡 9번

일시: 8월 29일 오후 8시

장소: 예술의전당 콘서트홀

특징: 멘델스존 바이올린 협주곡, 말러 교향곡 9번

출연: 정명훈, 바이올리니스트 레오니다스 카바코스, 서울시립교향악단

가격: R석 12만원, S석 9만원, A석 6만원, B석 3만원, C석 1만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 서울시립교향악단

문의: 1588-1210, www.seoulphil.or.kr

⑤ 조수미 파크콘서트 ‘라 판타지아’

일시: 9월 14일 오후 6시

장소: 올림픽공원 88잔디마당 야외무대

특징: 신이 내린 목소리라는 평을 받는 소프라노 조수미와 감성 비올리스트 리처드 용재 오닐의 음악을 한가위 보름 달빛 아래 야외에서 즐길 수 있는 무대

출연: 조수미, 리처드 용재 오닐(비올리스트 ), 보컬 앙상블 로티니, 아드리엘 김(지휘자), 디토 오케스트라

가격: R석 8만원, S석 5만원, F석 패밀리석(4인 테이블) 20만원-지정석, P석 피크닉석 3만원-비지정석

입장연령: 만 5세 이상

주최: 크레디아

문의: 1577-5266, www.sac.or.kr

⑥ 백건우 피아노 리사이틀

일시: 9월 14일 오후 7시

장소: 예술의전당 콘서트홀

특징: 건반 위의 구도자로 불리는 피아니스트 백건우가 낭만파 음악의 진수 슈베르트 작품을 연주

출연: 백건우

가격: R석 13만원, S석 9만원, A석 5만원, 휠체어 R석 13만원, 휠체어 A석 5만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 빈체로

문의: 02-599-5743, www.vincero.co.kr

발레

⑦ 국립발레단 돈키호테

일시: 8월 28~31일(28·29·30일 오후 7시30분/31일 오후 2·6시)

장소: 예술의전당 CJ 토월극장

특징: 스페인 정취가 살아 있는 희극 발레의 대명사 돈키호테

출연: 국립발레단, 해설자 유형종

가격: R석 1만5000원, S석 1만원, A석 5000원, 휠체어 S석 1만원, 휠체어 A석 5000원

입장연령: 만 6세 이상

주최: 국립발레단

문의: 02-587-6181, www.kballet.org

⑧ Once upon a time in 발레

일시: 8월 29~30일 오후 8시

장소: 마포아트센터 아트홀 맥

특징: 유명 영화의 명장면과 음악이 발레와 비보잉, 탭댄스로 새롭게 탄생

출연: 와이즈 발레단, 비보이 크루 플라톤, 탭꾼 탭댄스컴퍼니

가격: S석 3만원, A석 2만원

입장연령: 만 5세 이상

주최: 와이즈발레단, 마포문화재단

문의: 02-3274-8600, www.cafe.daum.net/joyjoyballet

오페라

⑨ 2013 예술의전당 가족오페라

푸치니의 ‘투란도트’

일시: 8월 9~17일(9·16일 오후 7시30분/10·17일 오후 3·7시/11·13·14·15일 오후 3시)

장소: 예술의전당 CJ 토월극장

특징: 온 가족이 즐길 수 있는 대표적인 가족오페라. 전 세계적으로 사랑받는 아리아 ‘공주는 잠 못 이루고’를 감상할 수 있는 기회

출연: 지중배(독일 트리어 시립오페라극장 수석상임지휘자), 김상희(투란도트 역) 등

가격: R석 7만원, S석 5만원, A석 3만원, 휠체어 R석 7만원, 휠체어 S석 5만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 예술의전당

문의: 580-1809, www.sac.or.kr

⑩ 바리톤 송기창의 오페라이야기 ‘카르멘’

일시: 8월 13일 오후 8시

장소: 세종문화회관 M씨어터

특징: 비제의 걸작 오페라 ‘카르멘’을 바리톤 송기창의 재미있고 쉬운 해설과 함께 감상

출연: 송기창(해설&에스카미요), 백재은(카르멘), 강신모(돈호세)

가격: R석 3만원, S석 2만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 문화뱅크

문의: 02-2232-1148, www.imwbk.com

국악

⑪ 2013별빛달빛콘서트

일시: 8월 7~11일 저녁 8시(막걸리 시음 저녁 7시/티켓 1장당 빈대떡과 막걸리 1병 무료 제공)

장소: 서울남산국악당

특징: 한여름 밤 남산 자락 아래서 즐기는 서울남산국악당의 대표 야외공연

출연: 극단 떼이루, 서울시국악관현악단 등

가격: 비지정석 1만원

입장연령: 전체관람가

주최: 세종문화회관

문의: 02-2261-0513~5, www.sejongpac.or.kr

⑫ 판소리 브레히트 ‘사천가’

일시: 24일~8월 4일(평일 8시, 주말 3·7시, 월요일 공연 없음)

장소: 충무아트홀

특징: 소리꾼 한 명이 극을 이끌어 가는 판소리에 드라마틱한 극적 요소와 모던한 연주를 더한 생동감 있는 판소리

출연: 이자람, 이승희, 김소진 등

가격: 5만원

입장연령: 만 7세 이상

주최: 랑

문의: 1588-5212, www.cmah.or.kr

정리=심영주 기자