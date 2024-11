최근 성추문 논란에 휩싸인 '슈퍼스타 K3' 출신 가수 크리스 고라이트리가 열애 사실을 전했다.

15일 크리스는 자신의 페이스북에 "새로운 여자가 생겼다. 그녀는 네가 아니다. 이번이 마지막이길 바란다(I Got a new girl. And she Aint you. But I hope this lasts)"는 글을 올렸다.

크리스는 전 여자친구에게 수십 차례에 걸쳐 3200만 원을 빌린 뒤 이를 갚지 않은 혐의로 지난 4월 고소당했다. 이후 출국 금지를 당한 뒤 검찰의 조사를 받고 있다. 올해 초에는 자신의 팬클럽 회원 등 수명의 여성과 성관계를 맺었다는 소문이 피해자로 주장하는 여성으로부터 불거져 나왔다. 비난 여론에 그는 "한국을 사랑하지만 문화적 차이가 있다. 용서를 빈다"고 사죄의 뜻을 드러내기도 했다.

온라인 중앙일보