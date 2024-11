' 괴물’의 무릎 나온 운동복 그런 평범한 게 더 어려워요

그는 청담동의 한복집에서 만나자고 했다. 촬영 전에 작업의 상당 부분이 마무리되는 일의 특성상 한복에서 손을 뗀 지도 꽤 됐을 텐데 ‘후궁’이 흥행몰이를 하는 사이 그가 작업한 또 다른 영화가 개봉을 했는데도 말이다. ‘후궁’의 의상 일부를 제작했다는 그곳에서 조 감독은 ‘한복 일’을 한다고 했다. 사극으론 첫 작품이었던 ‘후궁’이 한복 디자인이라는 또 다른 일로 그를 이어준 것이다. 어차피 옷과 관련한 일이니 ‘후궁’ 작업과 큰 차이도 없을 것 같은데 그는 “목적이 다르니까 전혀 다른 일”이라고 했다. 옷은 옷이지만 영화 의상의 방점은 ‘의상’에 찍힌 게 아니었다 . 영화 의상을 시작한 것도 “옷이 좋아서가 아니라 영화가 좋아서”라고 했다.

Who Are You : 영화 ‘후궁’ 의상감독 조상경