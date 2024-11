일단 몇 마디 나누고 카메라 뒤에 숨어 기다린다.피사체가 몰입할 때를

-셀레브리티만큼 유명해 졌다.

“유명세를 타고 싶진 않다. 사진작가가 대중을 직접 만날 필요는 없다고 생각한다. 어차피 사진으로 나를 보여주고 사진에 대한 반응을 들으면 된다. 방송 출연도 (이)효리에게 이번이 마지막이라고 했다. 사진으로는 얼마든지 응원하겠다고. 방송은 구색 맞추기에 이용되는 듯한 느낌이 있다.”(*그는 케이블채널 온스타일의 프로그램 ‘이효리의 소셜클럽 골든12’에 출연 중이다. 이효리와 그의 친구들이 ‘의미 있는 일을 하면서 놀아 보자’며 진행하는 소셜 프로젝트 프로그램이다.)

Who Are You : 스타 찍는 스타 포토그래퍼 홍장현