[아이랑GO] 윤 대통령, 총선 참패에 ‘선(先) 성과, 후(後) 반성’…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



윤 대통령, 총선 참패에 ‘선(先) 성과, 후(後) 반성’

윤석열 대통령은 제22대 총선 여당 참패에 대해 11일 “총선에서 나타난 국민의 뜻을 겸허히 받들어 국정을 쇄신하고 경제와 민생의 안정을 위해 최선을 다하겠다”는 메시지 후 침묵했어요. 16일 모두발언에선 ‘선(先) 성과 부각, 후(後) 부족함 반성’ 패턴으로 아쉬움을 토로했죠. 4시간 뒤 반전에 가까운 비공개 사과 메시지가 나오긴 했지만, 야권은 “반성 대신 변명만 늘어놨다”는 반응을 보였고, 여권 일부에선 “알맹이가 없다”고 안타까워했죠.

모두발언(冒頭發言) 회의나 연설 등을 할 때 첫머리(서두)에 하는 말입니다. 일상적으로 ‘모두’ 하면 ‘전체’ 또는 ‘빠짐이 없다’라고 생각하기 쉬워 ‘모두발언’ 하면 모두가 돌아가며 순서대로 발언한다고 여길 수 있는데요. 이때 모두(冒頭)는 말이나 글의 첫머리, 시작부분을 뜻해요. 서론·결론·본론이 명확한 논문 등에서 “결론은 모두에서 밝힌 바와 같다”라는 표현을 쓰곤 하는데, 이는 논문의 첫머리에서 이미 결론을 언급했다는 의미죠. 이처럼 ‘모두발언’은 회의의 첫머리에 하는 발언, 즉 ‘첫머리 발언’을 뜻합니다.

My way

In a Cabinet meeting on Tuesday, President Yoon Suk Yeol promised to “communicate with people with more humility and flexibility and listen to their voices” after the People Power Party (PPP)’s crushing defeat in the April 10 parliamentary election. But given his domineering way of handling state affairs, the general public doubts if he will keep that promise.

Cabinet: 내각. 내각의 뜻으로 쓰일 땐 대문자로 표기

communicate with~: ~와 소통하다

humility: 겸손, 겸양(=modesty)

flexibility: 유연함, 융통성

the People Power Party: 국민의힘

crushing defeat: 압도적 패배. ‘crushing’ 대신 ‘landslide’나 ‘overwhelming’을 써도 됨

parliamentary election: 국회의원 선거, 총선(=legislative election)

given~: ~를 고려하면, ~를 감안하면(=considering~)

domineering: 고압적인(=high-handed, overbearing, bossy)

state affairs: 국사, 나랏일

general public: 일반 국민

doubt: 의심하다(=question)

keep promise: 약속을 지키다

国会选举惨败后 尹锡悦总统 “先吹成果,后反省”

4月11号,尹锡悦总统针对第22届国会选举中执政党惨败一事表态称“虚心接受选举民意,将会把经济和民生放在首位、尽全力革新国政运营”。但在16号国政会议中则是“先夸成果,后反省”,直到会议结束4小时之后,又发布消息称有进行非公开道歉。对此,在野党批评“不是反省,而是狡辩”,部分执政党人士也认为此举“缺乏实质性内容”,表示惋惜。

惨败 [cǎn bài] 참패하다

反省 [fǎn xǐng] 반성하다

虚心 [xū xīn] 겸허히

民意 [mín yì] 민심