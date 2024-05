“조만간 구리 전쟁 덮친다” 전기차 시대에 뜻밖의 전망

산업혁명이 프랑스나 독일이 아닌 섬나라 영국에서 일어난 이유가 종교보다 과학기술을 우선시한 영국인의 특징 때문이라는 해석이 한때 유행이었습니다.

그런데, 요즘엔 값싸고 손쉽게 구할 수 있었던 석탄 때문에 영국에서 산업혁명이 가능했다는 설명이 더 주목받고 있습니다. 이런 지적 흐름의 연장선인 듯, 2023년 『물질의 세계: 6가지 물질이 그려내는 인류 문명의 대서사시(Material World A Substantial Story of Our Past and Future )』란 책이 나왔습니다.

최근 애덤 포즌 미국 피터슨국제경제연구소(PIIE) 소장이 기자와의 인터뷰에서 “지은이 에드 콘웨이가 모래와 소금, 철, 석유, 구리, 리튬 등 여섯 가지 자원으로 경제 현상을 설명하는 게 너무 놀랍다”며 “『물질의 세계』가 21세기 현재 글로벌 경제 흐름을 가장 쉽게 이해할 수 있게 해주는 책”이라고 평가했습니다.

글로벌 머니는 지은이인 에드 콘웨이 영국 스카이뉴스 경제 에디터를 ‘저자 직강’ 차원에서 화상으로 인터뷰했습니다. 인터뷰 내용이 풍부해 두 차례에 걸쳐 소개합니다.

① 흔한 물질, 그러나 놀라운 비밀

② 6대 물질 속에 숨겨진 돈과 패권