[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…청와대 떠나는 윤석열 당선인…고위층 공관 축소 여론

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

청와대 떠나는 윤석열 당선인…고위층 공관 축소 여론

윤석열 당선인이 대통령 집무실 용산 이전을 선언하면서 공적 행사를 이유로 정부·지자체 고위층에 제공되던 공관 축소 여론이 힘을 얻고 있어요. 공관 운영에 매년 수억원대 세금을 쓰는데 공관 필요성에 대한 논의도 제대로 이뤄지지 않았고, 보안상 이유로 관련 내용이 비공개인 경우가 많기 때문이죠. 앞서 공관 보수·신축 관련 세금 낭비와 사적 이용 등 문제가 불거지기도 했는데요. 선진국의 경우 공관은 최소화하고 운영 규정도 엄격히 적용합니다.

Repercussions of the relocation

With President-elect Yoon Suk-yeol’s plan to slim down and relocate the presidential compound to the Ministry of National Defense building in Yongsan, a number of occupants of official residences are worried about the repercussions after Yoon takes office on May 10.

president-elect: 대통령 당선자

slim down: 군살을 빼다, 간소화하다(=slenderize, downsize)

relocate: 이전하다, 이사하다(=move, change residence)

presidential compound: 대통령 관저(여기선 ‘the Blue House’와 같은 의미)

Ministry of National Defense: 국방부(줄여서 “Defense Ministry”라고도 함)

occupant: 입주자(여기선 대통령을 의미)

official residence: 공관, 관사

be worried about: 걱정하다, 우려하다(=be concerned about)

repercussion: 후폭풍, 영향, 충격(impact, consequence, influence)

take office: 취임하다(=be sworn in as~, be inaugurated as~)

候任总统尹锡悦搬离青瓦台…舆论矛头对准高官公馆

高层公职人员公馆是为参加活动的中央、地方政府高级官员准备的公馆,随着候任总统尹锡悦宣布将总统办公室搬迁至龙山,公馆规模缩减问题也成为舆论关注热点。政府每年都耗费数亿韩币税金运营公馆,但却从未对公馆存在的必要性进行过论证,具体运营细节也都以安全为由拒绝公开。此前也发生过滥用税金修缮、新建公馆,或者将公馆挪为私用的问题。发达国家通常都会限缩公馆规模,并制定严格管理制度规范运营和使用。