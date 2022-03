현대차, LA서 열리는 美미술가 ‘바버라 크루거’ 개인전 후원

현대차는 21일 미국 로스앤젤레스(LA) 카운티 미술관에서 오는 7월 17일까지 열리는 미국 여성 미술가 바버라 크루거의 개인전을 후원한다고 밝혔다.

크루거는 1970년대 말 미술계에 등단해 권력, 소비주의, 정체성, 젠더 등의 주제를 날카로운 시각으로 다뤄왔다.

시카고 미술관, 미국 뉴욕 현대 미술관, 카운티 미술관이 공동 기획한 이번 전시는 크루거의 작품 활동을 총망라한 전시다. 현대차가 후원해온 ‘더 현대 프로젝트’의 여섯 번째 전시이기도 하다.

여성의 사회적 위치와 역할에 주목한 크루거의 대표작 ‘언타이틀드’를 디지털로 재해석한 작품을 비롯해 작가의 초기작 ‘페이스트업’ 시리즈, 프린트된 비닐 벽지로 전시실을 메운 대형 설치 작품, 여러 영상이 하나의 작품으로 재구성된 다채널 영상 시리즈 등 33점이 전시된다.

현재 공사 중인 LACMA 신관 안전 울타리와 본관 외벽에 마련된 대형 설치 작품, 현대차 아이오닉 5를 활용한 공공미술 작품 ‘Untitled(Car)’도 공개된다.

특히 아이오닉 5 활용 작품은 전시 기간 LA 시내를 주행하는 차량을 통해 관람객들의 눈길을 사로잡게 된다고 현대차는 전했다.

토마스 쉬미에라 현대차 고객경험본부장 부사장은 “현대차와 LACMA는 우리 사회의 경계를 넘어 대화와 공감, 협력의 장을 만들기 위해 다양한 전시를 선보여왔다”며 “부조리한 관습에 도전하는 크루거의 작품은 많은 영감을 줬다. 공공장소에서 사회적 상호작용이 오래 제한됐던 요즘 아이오닉 5 협업 공공미술 작품을 통해 고객에게 한 걸음 더 다가갈 수 있어 더욱 의미가 있다”고 말했다.

현대차는 LACMA와 2015년부터 이어온 장기 파트너십의 활동으로 예술과 기술의 융합을 다룬 다수의 전시와 프로그램을 개최해왔다. 2019년에는 해외에서 진행되는 최초의 한국 서예 전시도 선보였다.

오는 9월에는 ‘더 현대 프로젝트’의 한국 미술사 연구지원 활동의 일환으로 ‘The Space Between: The Modern in Korean Art’ 전시를 LACMA에서 연다. 이 전시는 서구권 미술 기관이 연구해 선보이는 최초의 한국 근대미술 기획전이다.

한편 현대차는 LACMA 장기 후원 외에도 영국 테이트 미술관 11년 장기 후원, 국립현대미술관 10년 장기 후원 등 세계적 미술관과 글로벌 아트 프로젝트를 이어가며 문화 예술계를 후원하고 있다.