배우가 인정한 배우…‘오겜’ 이정재·정호연 미 SAG 주연상

미국 배우들이 뽑은 ‘주연상’의 주인공은 이정재와 정호연이었다.

28일 오전(현지시각 27일 저녁) 미국 캘리포니아주 샌타모니카 바커행어 이벤트홀에서 열린 제28회 미국 배우조합(Screen Actors Guild, SAG) 어워즈 시상식에서 ‘오징어 게임’이 트로피 3개를 거머쥐었다. 이정재(50)가 남우주연상을, 정호연(28)이 여우주연상을 각각 받았고, 작품인 ‘오징어 게임’에 스턴트 앙상블상이 돌아갔다.

SAG 어워즈 주최 측은 시상식에 앞서 트위터에 이정재·정호연 등 ‘오징어 게임’ 출연 배우들 사진을 올리며 분위기를 달궜다. 시상식 시작 1시간 전, 드라마 부문 ‘스턴트 앙상블상’ 수상자로 ‘오징어 게임’이 가장 먼저 발표되며 수상 릴레이의 시작을 알렸다. 이어진 시상식에서 ‘남우주연상 이정재’, ‘여우주연상 정호연’이 차례로 호명됐다. 모델 경력은 12년 차이지만, 연기는 ‘오징어 게임’이 처음인 정호연은 데뷔작으로 주연상 트로피를 차지했다. 데뷔 30년 차 이정재도 글로벌 시상식에서 주연상을 받은 건 처음이다.

이정재는 활짝 웃으며 단상에 올라 “오 세상에”라는 감탄으로 수상 소감을 시작했다. 그는 두 번 접은 A4 용지를 재킷에서 주섬주섬 꺼내며 “너무 큰 일이 저한테 벌어져서… 진짜 많이 써왔는데 다 읽지를 못하겠어요”라고 가볍게 농담을 던졌다. 이어 “‘오징어 게임’을 사랑해주신 세계 관객 여러분들, SAG 어워즈, 그리고 저희 ‘오징어 게임’ 팀, 너무 감사드립니다”라고 말했다.

제니퍼 애니스톤, 리스 위더스푼 등을 제치고 여우주연상 수상자로 이름이 불린 정호연은 순간 멍한 표정으로, 환호하는 동료 배우들 사이에서 한동안 일어나지 못했다. 훌쩍거리며 단상에 오른 뒤에도 여러 차례 말을 잇지 못하더니 “여기 계신 많은 배우분들을 관객으로서 TV·스크린에서 항상 보면서 배우가 되고 싶다는 꿈을 꿨다”며 “지금 이 자리에 와있다는 것 자체가 진심으로 영광이고, 정말 감사드린다”고 말했다.

정호연은 또 영어로 “꿈꾸게 해주셔서, 저에게 문을 열어주셔서 감사합니다. 우리 ‘오징어게임’ 크루 사랑합니다(Thank you, make me dream, and open the door for me, and i love you, my Squid game crew)”라고 덧붙였다. 정호연은 함께한 감독과 배우들 이름을 일일이 부르는 것으로 수상 소감을 마쳤다. 넷플릭스는 회사와 ‘오징어 게임’의 트위터 계정으로 수상 축하 메시지를 전했다.

SAG 어워즈에서 한국 작품·배우로는 2020년 영화 ‘기생충’이 작품상 격인 앙상블상을, 지난해 영화 ‘미나리’의 배우 윤여정이 여우조연상을 각각 받았다. 하지만 한 작품으로 SAG 어워즈 3개 부문을 수상한 건 ‘오징어 게임’이 처음이다. ‘미나리’는 여우조연상 외에 앙상블상과 남우주연상(스티븐 연) 후보에도 올랐지만, 상은 윤여정만 받았다.

‘오징어 게임’은 TV 드라마 부문 최고상 격으로 출연 배우 모두에게 돌아가는 상인 앙상블상 후보에도 올랐지만 앙상블상은 경쟁작인 미국 HBO 드라마 ‘석세션(Succession)’에 돌아갔다. 앙상블상 후보에 지명된 건 2020년 ‘기생충’, 2021년 ‘미나리’에 이어 세 번째다.

SAG 어워즈는 영화·TV에서 활동하는 미국 내 모든 배우가 모인 미국 배우조합(SAG)에서 주는 상으로, 조합원인 배우들이 직접 수상자를 뽑기 때문에 수상자는 ‘배우가 인정한 배우’로 불린다. SAG는 할리우드 영화를 비롯한 엔터테인먼트업계를 대표하는 미국 작가조합·미국 프로듀서조합·미국 감독조합과 함께 4대 조합으로 불린다. 아카데미상에 대해서도 직접 투표권을 행사하는 등 영향력이 큰 단체다. SAG 어워즈 결과는 아카데미상(오스카상)의 바로미터로도 불리지만, ‘오징어게임’은 TV 시리즈이기 때문에 영화 작품에 주어지는 아카데미상과는 무관하다.